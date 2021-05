Brexit news: Thinktank avertit que l’Italie est «à surveiller» alors que l’euroscepticisme se développe | Monde | Nouvelles

Le directeur du groupe de Bruges et auteur de Moralitis, A Cultural Virus, Robert Oulds, a averti que l’économie italienne devrait être florissante, mais l’effet de la pandémie et la mauvaise gestion de celle-ci ont entraîné des difficultés pour le pays. L’économie italienne a été l’un des rares pays de l’UE à ne pas se rétablir complètement après le krach financier de 2008, la pandémie ayant jeté un énorme obstacle sur le chemin du pays. L’euroscepticisme a connu une montée en puissance en Italie, car beaucoup blâment l’UE pour son piètre approvisionnement en vaccins, M. Oulds déclarant que davantage d’Italiens envisagent des systèmes économiques non liés à l’euro et à ses banques.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à M. Oulds comment la pandémie avait affecté l’euroscepticisme sur le continent.

Il a déclaré: “Il y a eu beaucoup de mécontentement à l’égard de l’Union européenne en Italie, c’est vraiment un sujet à surveiller.

“L’économie italienne devrait aller de l’avant, c’est un pays créatif, certaines parties de l’Italie sont en effet assez prospères.

“Mais étant coincé dans l’euro, ils ont beaucoup souffert, cela a permis à l’Allemagne de dominer leurs marchés et il n’y a eu pratiquement aucune croissance économique et les niveaux d’endettement atteignent des niveaux insoutenables.”

“Ils sont essentiellement maintenus à flot par des moyens artificiels par la Banque centrale européenne ayant un assouplissement quantitatif massif et injectant simplement de l’argent, c’est vraiment le seul moyen de maintenir leur économie en fonctionnement, mais en évitant un effondrement total.”

L’Italie devrait recevoir la plus grande part du fonds de relance de l’UE – en prenant environ 191,5 milliards d’euros du bloc.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a été nommé en février par le président Sergio Mattarella en raison de son expertise économique comme moyen de résoudre les problèmes d’argent de l’Italie.

M. Draghi utilisera la majorité du fonds de sauvetage pour investir dans des domaines clés de l’économie italienne afin de le relancer.

Mais M. Oulds a ajouté: “Cela ne peut pas durer éternellement, ils doivent se rendre compte qu’ils doivent être en dehors des structures de l’Union européenne pour avoir la prospérité.

«Non seulement pour avoir les vaccinations, pour contrôler leurs propres politiques d’immigration, mais aussi pour s’assurer que leurs pays recommencent à travailler afin qu’ils puissent gérer leurs propres affaires et cela sera en fait absolument critique.

“Nous verrons donc un changement se produire, cela peut prendre beaucoup de temps, mais l’Union européenne recule économiquement en termes de croissance mondiale.

“Il n’offre aucune opportunité à ses propres jeunes et ne peut même pas sauver sa propre vie, n’a offert aucune aide à des pays comme l’Italie quand ils ont en fait eu une épidémie très grave de Covid il y a un an.”

NE MANQUEZ PAS

La crise de l’Eurostar en tant que valeur du service “ rapidement érodée ” [INSIGHT]

Brexit Row: l’UE “ se réconforte de ce que le Royaume-Uni a perdu ” [ANALYSIS]

La ligne de pêche du Brexit explose alors que les pêcheries écossaises “ s’effondrent ” [INSIGHT]

L’Italie a l’un des pires taux de mortalité d’Europe et a été l’un des premiers pays mis en lock-out en 2020 après la détection du COVID-19 en Europe.

La dette de l’Italie devrait atteindre 160% du PIB cette année alors que des secteurs clés comme le tourisme ont été frappés par la pandémie.

Le PIB du pays a chuté de 17,3% au deuxième trimestre de 2020.

Le ratio dette / PIB du Royaume-Uni est d’environ 75% avec la France voisine à 115%.

Le parti Italexit a été lancé en 2020 par l’ancien politicien du Mouvement cinq étoiles Gianluigi Paragone qui a fait campagne pour que l’Italie quitte l’Union européenne.

Bien qu’il s’agisse d’un parti relativement petit et nouveau, le groupe a connu une augmentation du soutien, les sondages suggérant que l’euroscepticisme est en hausse.

Selon la BBC, 42% des Italiens disent qu’ils quitteraient l’UE en avril 2020, contre 26% en novembre 2018.