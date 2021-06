Brexit news : Tony Abbott célèbre l’accord commercial avec l’Australie après la sortie de l’UE | Monde | Nouvelles

in

Brexit : le Royaume-Uni devrait « se comporter comme la taille de notre pays », selon Adonis

L’accord a été conclu entre Boris Johnson et le Premier ministre australien Scott Morrison lors d’un dîner au 10 Downing Street cette semaine. Il s’agit du premier accord commercial britannique post-Brexit à être négocié à partir de zéro, plutôt que sur la base d’un accord précédent de l’UE.

S’adressant au Spectator, M. Abbott a affirmé que l’accord rétablirait les relations de l’Australie avec sa « famille » en Grande-Bretagne.

Il a commenté : « Comme à peu près tous les autres Australiens, je considère cet accord comme la restauration d’une relation qui n’aurait jamais dû être rompue dans les années 1970, lorsque la Grande-Bretagne a rejoint ce qui allait devenir l’Union européenne.

«La Grande-Bretagne et l’Australie ont toujours été une famille et devraient toujours être une famille.

“Cet accord est un moyen de rétablir les types de liens familiaux que nous avons toujours eus et que nous aurons à nouveau.”

“La Grande-Bretagne et l’Australie ont toujours été une famille et devraient toujours être une famille” (Image: GETTY)

Scott Morrison photographié à l’extérieur du 10 Downing Street (Image: GETTY)

Le gouvernement espère que l’accord sera un tremplin vers l’adhésion de la Grande-Bretagne au Partenariat transpacifique (CPTPP)

Onze pays ; dont le Japon, le Canada et la Malaisie font partie de l’accord commercial CPTPP.

En février 2021, la Grande-Bretagne a officiellement demandé à rejoindre l’accord.

Certains agriculteurs se sont opposés à l’accord australien, car ils craignaient que leur production ne soit réduite.

L’accord commercial Royaume-Uni-Australie a été conclu plus tôt ce mois-ci (Image: GETTY)

Ils craignaient également que cela serve de modèle à d’autres pays dotés de secteurs agricoles importants, comme les États-Unis et le Brésil.

M. Abbott a rejeté ces préoccupations en déclarant : « J’ai certainement été un peu consterné par les niveaux de protectionnisme dans certains coins de la Grande-Bretagne.

« Chaque intérêt sectoriel est effectivement un intérêt direct et les intérêts particuliers feront toujours valoir leur point de vue.

«Mais à la fin, j’étais convaincu que le bon sens du peuple britannique et le bon sens du gouvernement de Boris Johnson prévaudraient.

Certains agriculteurs craignent d’être sapés par des concurrents australiens (Image: GETTY)

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 (Image: GETTY)

« La chose importante à retenir est que cet accord est meilleur pour les deux pays dès le premier jour.

“Dès le premier jour, les produits australiens et les Australiens auront un meilleur accès à la Grande-Bretagne, et les produits britanniques et les Britanniques auront un meilleur accès à l’Australie.”

En vertu de l’accord, un certain niveau de produits agricoles australiens pourra entrer au Royaume-Uni en franchise de droits pendant les 15 prochaines années.

Après cette période, il n’y aura plus de limites sur les produits agricoles australiens entrant au Royaume-Uni, à l’exception du riz à grains longs.

Le Daily Express a fortement fait campagne pour le Brexit (Image : EXPRESS )

Le gouvernement a déclaré qu’à la suite de l’accord, “les produits britanniques emblématiques comme les voitures, le whisky écossais, les biscuits et les céramiques seront moins chers à vendre en Australie”.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020 après 47 ans d’adhésion.

Cependant, il est resté étroitement lié au bloc jusqu’en décembre pendant la période de transition du Brexit.

La Grande-Bretagne commerce désormais avec l’UE dans le cadre de l’accord commercial de Boris Johnson (Image: GETTY)

Pendant ce temps, le Royaume-Uni est resté membre du marché unique européen et a continué à mettre en œuvre de nombreuses règles élaborées à Bruxelles.

Cela a été remplacé par l’accord de Boris Johnson sur le Brexit qui a rétabli la Grande-Bretagne en tant que nation commerçante totalement indépendante.

Cependant, il a laissé l’Irlande du Nord alignée sur le marché unique européen, certains contrôles douaniers ayant lieu en mer d’Irlande.