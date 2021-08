Brexit news : Tony Blair n’a eu aucun problème à quitter l’UE au début de sa carrière | Politique | Nouvelles

S’exprimant sur le podcast “Les premiers ministres”, le pair travailliste Lord Adonis a révélé comment, en tant que jeune membre de gauche du Parti travailliste, l’ancien Premier ministre Tony Blair n’avait pas de problème avec le concept de la Grande-Bretagne quittant l’Union européenne en public ou en en privé. Les révélations se sont poursuivies alors que Lord Adonis expliquait comment les opinions de M. Blair résultaient de son désir de tomber en faveur du leader travailliste de l’époque, Michael Foot.

Lord Adonis a déclaré : « Michael était le fils d’un libéral, son père était un libéral de très longue date du West Country et en effet ses frères sont restés libéraux.

“Il était aussi Oxford et je pense qu’il a vu une sorte d’âme soeur avec Tony.”

Lord Adonis a poursuivi en soulignant qu’à ce stade de sa carrière, Tony Blair souscrivait à « toutes les politiques de gauche », ce qui a façonné son point de vue sur l’adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté économique européenne (CEE).

Puis, dans une révélation surprise, le pair travailliste a révélé que Blair “n’avait pas de problème” avec l’idée que la Grande-Bretagne sorte de l’Europe.

Il a expliqué comment ce point de vue était celui qui était tenu “publiquement” en tant que politicien débutant au début des années 1980 sous Michael Foot.

Mais Blair “n’exprimait pas non plus beaucoup de problèmes en privé avec la sortie de l’Union européenne”.

Lord Adonis a poursuivi en disant que M. Blair était également “célèbre, bien que cela ait été nié plus tard, c’est vrai… un membre de la CND (Campagne pour le désarmement nucléaire) à l’époque”.

Le pair travailliste a déclaré que la position de M. Blair sur l’Europe et son rôle au sein du CND résultaient de son accord “avec l’orthodoxie” du parti travailliste de Michael Foot à l’époque.

L’animateur Iain Dale a riposté : « Ce n’est pas vrai ! C’est le sujet d’un autre podcast.”

Tony Blair a voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum de 2016.

Tout en suivant la décision de la Grande-Bretagne de voter pour le congé, il a soutenu un deuxième référendum.

M. Blair a été Premier ministre britannique de 1997 à 2007 et a été le plus jeune Premier ministre depuis 1812 et le Premier ministre travailliste le plus ancien.