Brexit news: Trois autres pays de l’UE s’apprêtent à rejoindre la ligne des droits de pêche au Royaume-Uni et en France | Monde | Nouvelles

Les pourparlers entre la France et le Royaume-Uni jeudi sur les droits de pêche post-Brexit se sont soldés par une impasse. Cependant, la France a maintenant été rejointe par le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique en tant que pays de l’UE en désaccord avec le Royaume-Uni sur les droits de pêche. La France a averti que des options telles que des sanctions commerciales restaient sur la table, selon Pierre Benazet de France24.

Il a déclaré : « C’était la première fois que les Français et les Britanniques parlaient de ces questions en suspens.

« La France dit qu’il y a encore 200 licences en suspens. Les Britanniques disent que ces droits historiques ne sont pas prouvés.

« Ils en discutent également au niveau technique à la Commission européenne car ils doivent mettre en œuvre l’accord entre Londres et l’UE sur l’accord commercial post-Brexit.

« La discussion euro-britannique sur la pêche dépend toujours de l’issue des pourparlers à Paris. »

M. Benazet a ensuite noté : « Les droits de pêche sont toujours en suspens pour d’autres pays comme le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique.

Il a suggéré que ces pays suivraient l’exemple de la France sur une réponse aux Britanniques.

Malgré cela, le n°10 ne pense pas que Paris donnerait suite aux menaces de ralentir le commerce.

Le porte-parole de Boris Johnson a déclaré: « Nous ne pensons pas que les Français envisagent d’aller de l’avant avec les menaces précédentes qu’ils ont proférées. »

Le gouvernement britannique a également minimisé les espoirs d’une percée dans sa dispute avec la France sur les licences de pêche post-Brexit.

Le différend sur les droits de pêche français se concentre autour de la zone de six à 12 milles des côtes britanniques et autour de Guernesey et de Jersey.

La France a accusé le Royaume-Uni et Jersey d’avoir délibérément refusé des permis de pêche à plusieurs bateaux français.

Dans d’autres nouvelles liées au Brexit, Bruxelles a accusé Boris Johnson de manquer de sincérité dans les négociations sur l’avenir de l’Irlande du Nord.

Maroš Šefčovič a mis en garde contre de « graves conséquences » si Downing Street suspendait l’accord post-Brexit en invoquant l’article 16.