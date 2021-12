Brexit news: Truss appelle à l’épreuve de force alors que l’UE menace de trahir avec un appétit « limité » pour les accords | Sciences | Des nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères a pris les rênes en tant que négociateur britannique pour le Brexit à la suite de la démission de Lord David Frost ce week-end. Elle s’entretiendra aujourd’hui avec le négociateur en chef de l’UE, Maros Sefčovic, dans le but de sauver un accord après que les menaces de déchirer le protocole d’Irlande du Nord pourraient mettre en péril l’avenir de la science britannique. Lord Frost n’avait pas progressé avec l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord ou le différend sur les licences de pêche, des problèmes qui ont conduit à la décision de l’UE de suspendre la Grande-Bretagne d’Horizon Europe.

Horizon Europe est le projet de recherche et d’innovation clé du bloc qui implique un pool de financement de 80 milliards de livres sterling auquel les pays, même les pays non membres de l’UE, peuvent accéder.

La Grande-Bretagne prévoyait de contribuer au total 15 milliards de livres sterling au projet et 7 milliards de livres sterling par an afin que les scientifiques puissent accéder à des fonds.

Mais après les allers-retours du Brexit, le Royaume-Uni s’est fait dire qu’il ne pourrait pas adhérer tant que les problèmes n’auraient pas été résolus.

Ylva Johansson, la commissaire européenne aux affaires intérieures, a averti que les États membres de l’UE avaient un appétit « limité » pour conclure des accords avec le Royaume-Uni.

Mme Johansson a déclaré : « Nous avons quelques inquiétudes concernant la mise en œuvre de la TCA [Trade and Cooperation Agreement] et le protocole sur l’Irlande du Nord en ce moment, donc je suppose que l’appétit des États membres pour entamer des négociations pour un nouvel accord… est limité. »

Les tensions étaient déjà élevées lorsque Lord Frost était au volant, l’ancien négociateur menaçant même de déclencher l’article 16, estimant que l’UE violait l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (ATC).

En fait, le déclenchement de la clause exclurait définitivement la Grande-Bretagne du projet.

Alors que M. Sefcovic a averti que cela entraînerait de « graves conséquences », Lord Frost a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne devrait être autorisée à participer à Horizon Europe, car cela faisait partie de l’accord sur le Brexit.

Il a déclaré à la Chambre des Lords le mois dernier: « Nous avons convenu de participer à cela dans le TCA et nous avons accepté de payer une contribution de 15 milliards de livres sterling sur sept ans.

« Le TCA est clair, le Royaume-Uni doit participer et le protocole pertinent doit être adopté, c’est une obligation.

« S’il devenait clair que l’UE ne respecterait pas cette obligation – et elle ne l’a pas fait jusqu’à présent – nous les considérerons comme une violation de l’article 710 du TCA. »

Mais le refus de l’UE de bouger s’est avéré trop lourd pour Lord Frost, et les allers-retours prolongés n’ont vu aucune des parties faire des compromis.

Mme Truss a déclaré qu’elle souhaitait trouver une « solution globale » au protocole d’Irlande du Nord, l’accord qui exige des contrôles post-Brexit sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

LIRE LA SUITE: Le booster Moderna offre une réponse anticorps « significative » à Omicron

Mais plus cela prend de temps, plus cela cause de tort à la science britannique.

Plus tôt ce mois-ci, des dizaines d’entreprises de santé ont signé la lettre du Groupe européen des parties prenantes de la santé à l’UE exigeant que le Royaume-Uni soit autorisé à rejoindre Horizon Europe dès que possible.

La lettre disait : « Nous avons tous récolté les bénéfices mutuels de ces collaborations pour la santé.

« Ensemble, nous avons fait progresser considérablement les soins de santé dans toute l’Europe, en sauvant et en améliorant la vie des citoyens.

« À l’avenir, nous devons continuer à travailler ensemble afin de relever les défis de notre monde en évolution rapide.

« Nous nous tenons aux côtés de nos collègues de la communauté européenne de la recherche et de l’innovation pour exhorter la Commission européenne à officialiser l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe sans plus tarder. »

Et ils n’étaient pas le seul groupe de la communauté scientifique à être indigné par l’UE pour avoir refusé à la Grande-Bretagne l’accès à Horizon Europe.

En novembre, 25 groupes représentant le secteur universitaire et de la recherche en Europe ont écrit à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une lettre furieuse.

Il disait : « Nous approchons rapidement d’un point critique. Alors que les premiers accords de subvention Horizon Europe approchent et que de nouveaux appels seront bientôt lancés, l’association britannique doit être finalisée sans plus tarder.

Les pourparlers sur le Brexit ont maintenant été avancés à la suite de la démission de Lord Frost, qui ne devait avoir lieu qu’après Noël.

La communauté scientifique croisera les doigts pour que Mme Truss progresse plus rapidement que son prédécesseur.