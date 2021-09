Brexit news : Truss envisage un accord commercial « global » avec l’Inde et s’en prend à la morosité de l’UE | Politique | Nouvelles

Et le secrétaire au Commerce international a également pris un coup à Bruxelles – en comparant la rapidité avec laquelle les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Australie se sont déroulées par rapport aux efforts de l’Union européenne. Mme Truss a présenté sa vision de l’avenir lors d’un webinaire organisé par le groupe de réflexion Policy Exchange aujourd’hui intitulé La nouvelle politique commerciale de la Grande-Bretagne : passer de la défense à l’offensive.

Lors d’une session de questions-réponses à la fin, elle a été interrogée sur la rapidité du processus de négociation d’accords bilatéraux avec des pays hors de l’UE.

Elle a déclaré: «Je suis assez vieille pour me souvenir quand les gens ont dit que le Royaume-Uni ne serait pas en mesure de négocier d’accords commerciaux.

« Que nous n’avions pas la capacité de négociation commerciale, que nous ne pouvions pas obtenir d’aussi bonnes affaires que l’UE.

« Et en fait, nous avons réussi à conclure pratiquement tous ces accords à temps. »

Se référant à l’accord qu’elle a signé à Tokyo avec le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi plus tôt cette année, elle a déclaré : « Dans le cas du Japon, nous avons pu aller plus loin et plus vite que l’UE dans des domaines comme le numérique et les données, et la mobilité. “

Dans des remarques adressées à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Mme Truss a déclaré : « Nous avons un accord de principe, avec l’Australie, qui nous a pris moins d’un an.

Elle a ajouté : « Je dirais que nous sommes un peu comme Boucle d’or. Nous le faisons juste à la bonne vitesse pour garantir le plein intérêt du Royaume-Uni, en particulier dans des domaines comme le numérique et les services qui sont si importants pour notre économie, tout en restant agiles, afin que nous puissions accéder à ces opportunités dès que possible. »

Répondant à une suggestion selon laquelle tout accord avec l’Inde, dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, serait en fait une affaire au coup par coup composée d’un certain nombre d’accords plus petits, elle a déclaré : « Juste pour être clair, l’accord avec l’Inde sera un accord entièrement global. .

« J’ai eu une très bonne discussion avec Priyush Goyal, mon homologue hier. Il est très clair et je suis très clair là-dessus.

En mai, le ministère du Commerce international (DIT) a lancé une consultation pour recueillir les points de vue des entreprises sur un accord de libre-échange avec l’Inde.

La Grande-Bretagne veut doubler ses échanges avec l’Inde d’ici 2030 par rapport à son niveau actuel de 23 milliards de livres sterling, Mme Truss espérant un accord intérimaire qui réduirait les droits de douane sur des produits tels que le whisky et les exportations de voitures. Les efforts de l’Union européenne pour parvenir à un accord sont actuellement au point mort.

S’adressant à Express.co.uk à l’époque, Nayan Gala, cofondateur de la société de capital-risque JPIN VCATS, a déclaré : « C’est formidable de voir que les gouvernements britannique et indien prennent cet accord de libre-échange au sérieux, car l’Inde est déjà un Centrale électrique du 21e siècle – avec une croissance future inévitable.

“La relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’Inde vaut déjà près de 24 milliards de livres sterling, avec 383 entreprises indiennes au Royaume-Uni employant plus de 82 000 personnes.

“L’ETP contribuera à alimenter la reprise économique dans un Royaume-Uni post-Brexit et post-Covid et permettra vraiment au Royaume-Uni de bénéficier de l’immense croissance que l’Inde est sur le point de connaître au cours de la prochaine décennie.

Il a ajouté : « Un accord de libre-échange avec l’Inde pourrait atteindre 50 à 100 milliards de livres sterling et ouvrira la porte à 1,3 milliard de clients potentiels pour les entreprises britanniques, et offrira des opportunités d’amélioration, de consolidation, d’expansion à l’étranger et de diversification rapidement. marché en pleine croissance.