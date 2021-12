Lord Frost n’a pas réussi à conclure un accord satisfaisant sur le protocole d’Irlande du Nord et les licences de pêche au cours de ses 23 mois en tant que négociateur en chef de la Task Force Europe. Bien que Lord Frost ait menacé de déclencher l’article 16 à de nombreuses reprises, ce qui suspendrait l’accord sur le Brexit et forcerait le Royaume-Uni et l’UE à engager des pourparlers d’urgence, il n’a pas donné suite à ses menaces.

Les commentateurs politiques ont remis en question la détermination de Mme Truss à faire avancer des négociations redoutables, étant donné que le ministre des Affaires étrangères a soutenu le vote restant en 2016.

Mais David Bannerman, ancien député européen conservateur de l’Est de l’Angleterre, a laissé entendre que Mme Truss adopterait une approche dure dans les négociations sur le Brexit et pourrait déclencher l’article 16.

Il a dit à propos de la nomination : « Ne vous attendez pas à un affaiblissement de la ligne du Protocole. L’article 16 fait signe.

Dans un sondage mené auprès de 8 715 lecteurs d’Express.co.uk, 95% ont déclaré que Mme Truss devrait utiliser ses nouveaux pouvoirs sur le Brexit pour déclencher l’article 16.

Un lecteur, nommé ‘Edro’, a commenté : « Pour l’amour de Pete, débranchez la prise ! Boris n’a pas les compétences pour le faire.

Jan Carey a déclaré : « Les conservateurs en ont fini, ils ne déclenchent pas l’article 16 maintenant. C’est ce que les gens veulent.

En fait, un autre sondage auprès de 7 548 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que 54% des électeurs ont soutenu les appels à M. Johnson pour qu’il démissionne de son poste de Premier ministre après avoir apparemment empêché Lord Frost de prendre des mesures sérieuses contre l’UE.

Mme Truss a entamé ses premières négociations avec Maros Sefcovic aujourd’hui et a souligné sa détermination à faire avancer les demandes de Lord Frost – que la Cour de justice européenne (CJCE) soit retirée d’Irlande du Nord et que les contrôles sur les marchandises soient réduits de plus plus de 80 pour cent.

Après l’appel diplomatique, Mme Truss a déclaré: « Nous voulons une relation constructive avec l’UE, fondée sur le commerce et notre croyance commune en la liberté et la démocratie.

« Résoudre les problèmes actuels est essentiel pour libérer ce potentiel.

« La position du Royaume-Uni n’a pas changé. Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, mettons fin au rôle de la CJCE en tant qu’arbitre final des différends entre nous et résolvons d’autres problèmes.

« Nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année.

« Notre préférence reste de parvenir à une solution convenue.

« Si cela ne se produit pas, nous restons prêts à déclencher les garanties de l’article 16 pour faire face aux problèmes très réels rencontrés en Irlande du Nord et pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) dans toutes ses dimensions. »

Son avertissement à l’UE était dur et explicite et ne manquera pas de dire au public britannique qu’elle adoptera une approche sévère des négociations.

Mais dans un sondage mené auprès de 70,30 lecteurs d’Express.co.uk, Jacob Rees-Mogg et Steve Baker ont été choisis comme candidats éligibles pour le rôle de négociateur en chef du Brexit.

