Brexit news : Truss lance le cri de guerre du Brexit en Grande-Bretagne | Politique | Des nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères a défendu le rôle du Royaume-Uni dans la promotion de la liberté, de la démocratie et du libre-échange sur la scène mondiale en 2021 – et s’est engagé à poursuivre l’avancée vers la nouvelle année. Dans une publication sur Twitter, elle a écrit : « Le Royaume-Uni a fait avancer la cause de la liberté, de la démocratie, du libre-échange et de la libre entreprise cette année.

« En 2022, nous continuerons à fournir des services à la Grande-Bretagne en renforçant les liens économiques et de sécurité à travers le monde et en construisant un réseau mondial de liberté. »

Le message était accompagné d’une vidéo mettant en lumière certains des moments politiques clés de l’année.

Parmi eux, le Royaume-Uni a accueilli le sommet du G7 des dirigeants mondiaux à Cornwall, le Sommet mondial sur l’éducation à Londres, la COP26 à Glasgow et le Sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool.

Brexit La Grande-Bretagne a finalement commencé à vivre en dehors de l’Union européenne le 1er janvier et le montage vidéo faisait également référence à un certain nombre d’accords commerciaux clés qui ont été signés par le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a conclu des accords commerciaux avec des pays comme l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège.

Des négociations sont également en cours pour que le Royaume-Uni adhère à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Le CPTPP est composé de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de Singapour, du Pérou et du Vietnam, qui avaient un PIB combiné de 9 000 milliards de livres sterling en 2019.

Mme Truss a dirigé les pourparlers post-Brexit avec des pays du monde entier au cours de son mandat de secrétaire au Commerce international.

LIRE LA SUITE : Brexit EN DIRECT : les nouvelles règles de DEMAIN menacent de faire des ravages au Royaume-Uni

« Notre histoire – les verrues et tout – fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui.

« La Grande-Bretagne est le plus grand pays du monde. Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, vous pouvez réaliser vos rêves. »

Plus immédiatement, Mme Truss a été chargée de trouver une solution au protocole complexe d’Irlande du Nord, créé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Le Royaume-Uni souhaite réduire le nombre de contrôles sur les marchandises transférées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord – qui fait toujours partie du marché unique de l’UE – et supprimer la surveillance de la Cour européenne de justice (CEJ).

S’exprimant à la suite de son premier appel avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, Mme Truss a déclaré : « Nous voulons une relation constructive avec l’UE, fondée sur le commerce et notre croyance commune en la liberté et la démocratie.

« Résoudre les problèmes actuels est essentiel pour libérer ce potentiel.

« La position du Royaume-Uni n’a pas changé. Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, que la Cour européenne de justice (CJCE) soit l’arbitre final des différends entre nous et que nous résolvions d’autres problèmes.

« Nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année. Notre préférence reste de parvenir à une solution convenue.

« Si cela ne se produit pas, nous restons prêts à déclencher les garanties de l’article 16 pour faire face aux problèmes très réels rencontrés en Irlande du Nord et pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) dans toutes ses dimensions. »