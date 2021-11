Brexit news : Truss va lancer le Brexit Grande-Bretagne sur la scène mondiale AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

Afin de capitaliser sur le potentiel de la Grande-Bretagne après le Brexit, Mme Truss accueillera des responsables du monde entier, a-t-elle annoncé aujourd’hui. Des fonctionnaires des États-Unis, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Canada, du Japon et de l’UE, des pays de l’Association des pays d’Asie du Sud-Est seront tous invités à l’événement à Liverpool le mois prochain. L’apparition de l’Association des pays d’Asie du Sud-Est marquera également l’ambition du Royaume-Uni envers la région Indo-Pacifique.

Lors de l’événement en décembre, Mme Truss cherchera à renforcer les liens économiques avec les participants.

Les responsables discuteront également de la manière de renforcer les liens de sécurité.

Mme Truss a déclaré : « La réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 à Liverpool le mois prochain est une opportunité fantastique de présenter la ville au monde, en mettant en valeur le meilleur de la culture, du commerce et de la créativité britanniques.

« J’accueillerai nos amis et partenaires pour discuter de la manière dont nous établissons des liens économiques, technologiques et de sécurité plus étroits à l’échelle mondiale et livrons au peuple britannique.

« Je veux que nous construisions un réseau mondial de liberté qui fait avancer la liberté, la démocratie et l’entreprise et encourage les pays partageant les mêmes idées à travailler ensemble en position de force.

« J’ai été profondément attristé par la terrible attaque de Liverpool ce mois-ci, mais la détermination des habitants de cette grande ville ne faiblira jamais face à de telles atrocités. »

Le sommet des ministres des Affaires étrangères et du Développement se déroulera du 10 au 12 décembre.

L’annonce du sommet intervient alors que le gouvernement britannique a annoncé un objectif d’exportation de 1 000 milliards de livres sterling par an.

JUST IN : C’est reparti ! L’allié de Macron, Beaune, lance la dernière menace

« Les entreprises exportatrices sont plus compétitives, paient des salaires plus élevés et sont plus rentables.

« Les ventes mondiales soutiennent les emplois locaux.

« Et les revenus internationaux renforcent les finances du Royaume-Uni afin que nous puissions réinvestir dans les services publics.

« Notre stratégie soutiendra donc nos aspirations plus larges en tant que nation.

« Travailler avec des exportateurs de produits et services numériques, d’intelligence artificielle, de construction navale et verts nous aidera à réaliser nos ambitions en tant que superpuissance scientifique et technologique et dans la transformation Net Zero.