Brexit News: Truss vise un méga-accord avec GCC alors qu’elle prépare la bonne voie pour l’après-Brexit | UK | Nouvelles

Cette décision intervient alors que le gouvernement conclut les pourparlers de «phase un» avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande sur un accord de libre-échange. Le secrétaire au commerce international a déclaré au Daily Telegraph: “Le Golfe est une cible définitive et nous travaillons sur l’approche pour [the] Golfe. Nous sommes en pourparlers avec le CCG et j’espère que nous pourrons en dire plus à ce sujet bientôt. »

Le Royaume-Uni entretient déjà des relations économiques fructueuses avec les six États du Golfe.

En 2019, le commerce bilatéral du Royaume-Uni avec le CCG valait 45 milliards de livres sterling – le quatrième montant le plus important après l’UE, les États-Unis et la Chine.

Des sources ont également déclaré au Daily Telegraph que le Royaume-Uni était sur le point de conclure un accord avec le fonds souverain Mubadala basé à Abu Dhabi.

Cela pourrait potentiellement entraîner jusqu’à 5 milliards de livres sterling d’investissements au Royaume-Uni depuis le Moyen-Orient.

Khaldoon Al Mubarak, le directeur général de Mubadala, aurait eu des entretiens à Londres et un accord pourrait être finalisé d’ici la fin du mois de juin.

Le secrétaire au commerce international fait également pression pour une refonte majeure de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

“Si nous sommes en mesure de concurrencer des produits artificiellement subventionnés [and] déversés sur notre marché, cela ne donnera pas aux gens la foi dans le libre-échange. “

Elle a ajouté: “Il est très important que nous nous attaquions à ces pratiques qui faussent le marché.”

L’OMC tiendra une conférence ministérielle fin novembre, la première depuis près de trois ans.