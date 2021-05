Brexit news : un accord commercial pourrait se retourner contre Boris et donner à Sturgeon une nouvelle arme mortelle | Politique | Nouvelles

L’équipe de négociation du Royaume-Uni – dirigée par la secrétaire au Commerce international Liz Truss – vise à signer un accord commercial post-Brexit avec l’Australie avant le sommet du G7 à Cornwall le 11 juin. a déclenché une réaction violente de la part des agriculteurs, qui ont averti qu’ils étaient menacés par une vague d’importations de viande d’Australie qui pourrait inonder le marché en vertu d’un accord de libre-échange. Le premier ministre Nicola Sturgeon a fait valoir que l’Écosse était « exclue » d’un éventuel accord de libre-échange (ALE) avec l’Australie et a averti que l’accord serait une « trahison » des agriculteurs britanniques.

Le ministère du Commerce international a nié cette affirmation, insistant sur le fait qu’un engagement «a lieu avec toutes les régions du Royaume-Uni à tous les niveaux».

Une porte-parole a ajouté : « Les ministres du Commerce ont discuté de cela avec les ministres écossais tout au long du processus, plus récemment cette semaine, et continueront de le faire à mesure que nous avancerons dans les négociations.

“Tout accord que nous signerons inclura des protections pour l’industrie agricole et ne sapera pas les agriculteurs britanniques ni ne compromettra nos normes élevées.”

Mais un porte-parole de Mme Sturgeon a fait rage: “Le simple fait de dire au gouvernement écossais et à d’autres administrations décentralisées ce que les ministres britanniques ont déjà décidé unilatéralement ne constitue pas un engagement dans un sens significatif.”

Le professeur Alex de Ruyter, directeur du Centre universitaire d’études sur le Brexit de la ville de Birmingham, a averti que l’accord commercial pourrait se retourner contre le Premier ministre, car les régions d’Écosse les moins susceptibles de voter pour le SNP pourraient être les plus touchées.

Il a suggéré que l’impact potentiel sur les communautés agricoles à travers l’Écosse pourrait fournir au SNP une opportunité d’attaquer Westminster pour être “déconnecté” et par conséquent de renforcer le soutien dans les régions où le parti n’est pas si populaire.

L’expert politique a déclaré: «La plupart du bœuf et de l’agneau au Royaume-Uni ont tendance à provenir du Pays de Galles et d’Écosse. Qui au Royaume-Uni sera le plus touché en termes de communauté agricole? – ce seront ceux des Highlands et du Perthshire et ce genre de régions.

“Ces communautés étaient les moins susceptibles de voter pour le SNP.”

«Je serais intéressé de voir ce qui se passerait si le gouvernement britannique négocie un accord commercial qui donne, pour l’amour des arguments, aux sociétés pharmaceutiques américaines le droit de facturer des prix plus élevés aux conseils de santé.

“Lorsque la responsabilité fonctionnelle de ce conseil de santé à Glasgow incombe au gouvernement écossais, s’il dit non, que se passe-t-il alors? Vous vous retrouvez alors dans une situation où le gouvernement britannique pourrait essayer de retirer ce pouvoir – ce serait l’une de ces choses vous verriez aller à la Cour suprême.

Le politicien, originaire d’Australie, a affirmé que les avantages que le Royaume-Uni verrait si l’accord commercial proposé était signé pourraient être minimes.

Il a ajouté : « Si vous parlez de choses comme la fabrication, le régime tarifaire australien sur les fabricants est insignifiant, voire inexistant.

«Je ne m’attends donc pas vraiment à une aubaine pour les fabricants britanniques de toute façon pour des raisons évidentes, car les entreprises ont tendance à produire et à vendre dans les régions où elles sont basées.

“C’est l’une des ironies du Brexit – il y avait une bonne raison pour laquelle la moitié de nos échanges se faisaient avec l’UE, car la géographie compte.

« L’Australie est en fait très forte dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni pense avoir un avantage. Nous avons les quatre grandes banques de ce pays, tout comme l’Australie.

«Si vous pensez à un exemple local en Écosse, la Clydesdale Bank appartenait jusqu’à récemment à la National Australia Bank. Je ne m’attends pas vraiment à une aubaine pour les services financiers britanniques, sinon ils y seraient déjà. »