Brexit news: Un administrateur du Musée du Brexit fait rage après les attaques «hostiles» des restes | Politique | Nouvelles

Alex Deane et d’autres administrateurs tentent actuellement d’obtenir 1 million de livres sterling pour financer le projet qui raconterait l’histoire de «l’un des événements les plus importants de notre vie». M. Deane, un éminent militant du congé, a insisté sur le fait que le musée serait strictement apolitique et raconterait l’histoire de la campagne et du vote historique sans parti pris.

Malgré cela, il a reçu «des réponses hostiles de la part des restes de continuité», a-t-il déclaré.

Mais M. Dean, le directeur exécutif de la campagne Grassroots Out en 2016, a insisté sur le fait qu’ils «tendaient toujours la main aux Remainers».

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré: «Tous seront les bienvenus à son ouverture.

«Ce sera une expérience variée, engageante et informative pour tous ceux qui viennent.

La nouvelle du projet est apparue la semaine dernière après avoir obtenu le statut d’organisme de bienfaisance.

Les administrateurs cherchent à générer 400 000 £ pour acheter une maison pour le musée.

Ils veulent 250 000 £ supplémentaires pour le mettre en place et 350 000 £ supplémentaires en tant que réserve financière stratégique.

Il est défendu par d’éminents militants de Leave qui veulent raconter l’histoire du Brexit «avant que les objets et les histoires ne se perdent».

Il n’a pas encore reçu l’approbation publique des pro-européens, mais les administrateurs disent qu’ils sont désireux de travailler avec n’importe qui.

Mais, les plans ont été attaqués sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux a écrit: «Beaucoup d’argent alors que tout le Royaume-Uni pourrait devenir un musée du Brexit dans quelques années.»

Un autre a fait rage: «J’ai aimé la façon dont il offre des« RESSOURCES ÉDUCATIVES ».

«S’ils s’étaient prévalus de certains d’entre eux auparavant, il n’y aurait pas besoin d’un putain de musée du Brexit.»

Une question-réponse sur son site Web indique que les deux côtés du débat sur le Brexit doivent être présentés «de manière équitable et équilibrée».

S’exprimant la semaine dernière, M. Deane a déclaré: «Il y a une histoire formidable derrière cela qui mérite d’être préservée.

«Si nous n’agissons pas rapidement, une grande partie du matériel du référendum sera perdue. Notre objectif est de combler cette lacune au moment où c’est le plus facile – dès maintenant, alors que les souvenirs sont frais. «

Parmi les autres administrateurs figurent Lee Rotherham, ancien directeur des projets spéciaux à Vote Leave, Thomas Borwick, ancien directeur de la technologie de Vote Leave, Jim Reynolds, secrétaire honoraire de la Campagne pour une Grande-Bretagne indépendante, et Gawain Towler, ancien directeur des communications pour Ukip.

Le musée est destiné à inclure une bibliothèque et des archives, tandis que son site Web explique comment les gens peuvent contribuer à des articles, tels que la correspondance, les journaux et le matériel de campagne.