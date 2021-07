Brexit news: un agriculteur critiqué pour avoir déclaré que quitter le bloc avait créé une pénurie de main-d’œuvre | Royaume-Uni | Nouvelles

Gerrard Vonk dirige une ferme dans le West Sussex et s’est appuyé sur des travailleurs saisonniers des pays de l’UE pour cueillir ses cultures au cours des 33 dernières années. Le journaliste Luke Hanrahan s’est entretenu avec M. Vonk qui a déclaré que la bureaucratie post-Brexit avait rendu plus difficile la venue des cueilleurs saisonniers d’Europe de l’Est.

Ses commentaires ont été instantanément critiqués par de nombreux lecteurs d’Express.co.uk – qui ont déclaré qu’il y avait beaucoup de Britanniques qui pourraient pourvoir les postes vacants.

L’un d’eux a écrit : « Les gens ne peuvent RIEN acheter s’ils n’ont pas d’argent parce qu’un afflux de travailleurs étrangers a fait baisser les salaires à des niveaux de pauvreté.

« Pire encore, les bas salaires ont fini par être subventionnés par le contribuable. Cela signifie plus d’impôt. Cela signifie que les gens avaient moins à dépenser.

Un deuxième a fait rage : « La plupart des autres pays n’ont pas été assez stupides pour s’inscrire et permettre à la dictature de l’UE de prendre les devants.

LIRE LA SUITE: Le chef de la santé de Jacinda Ardern lance une attaque cinglante contre la Grande-Bretagne

« Il ne s’agit pas d’une pénurie de main-d’œuvre, mais des fermes et des agences qui sortent de leur bulle de confort et qui étendent le filet.

M. Hanrahan a déclaré : « Depuis 33 ans, Gerrard Vonk s’est appuyé sur des cueilleurs saisonniers d’Europe de l’Est pour récolter ses poivrons.

« Maintenant, la pénurie de travailleurs est si grave que cette récolte est en train de trop mûrir.

“Cette ferme a 72 travailleurs en moins par rapport à l’année dernière.”

En lui faisant visiter la ferme, M. Vonk a déclaré à Euronews : « Nous avons des fruits qui auraient dû être récoltés, mais ils ne le seront pas avant trois jours.

« Regardez par ici, des plantes 100 % rouges.

“Il y a maintenant plus de barrières, plus de paperasserie et il est beaucoup plus difficile de venir travailler ici.

« Cela a été un défi pour notre entreprise, mais sans aucun doute pour toutes les autres entreprises de la région.

“Ça ne peut pas continuer si ça reste comme ça.

“Beaucoup de choses doivent arriver, ce sera une grande perte pour l’entreprise.”

M. Hanrahan a conclu en disant: “À cinq miles de là, il y a un champ de courgettes gaspillées.

“La crainte des fermes comme celle-ci est que les supermarchés britanniques se tournent vers l’UE pour remplir leurs étagères vides.

« Sur cette seule ferme, il y a trois quarts de million de courgettes non cueillies, 150 tonnes de légumes qui viennent de pourrir.

“C’est parce qu’ils ne peuvent pas obtenir le personnel, si cela continue, cela obligera des fermes comme celle-ci à prendre des décisions difficiles concernant leur avenir.”