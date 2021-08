Brexit news : un ancien correspondant de la BBC déclare que le Royaume-Uni « devrait céder » Gibraltar à l’Espagne | Politique | Nouvelles

in

Sir Max Hastings, un éminent journaliste et auteur, a exprimé son dégoût pour le Brexit, affirmant qu’il avait donné au pays “une série de nouveaux maux de tête diplomatiques dont le Royaume-Uni n’a pas besoin”. Écrivant pour Bloomberg, l’homme de 75 ans a déclaré: “La logique suggère que le Royaume-Uni devrait céder le territoire, qui n’a plus aucune valeur stratégique possible.

« J’ai insisté auprès de Douglas Hurd, ministre des Affaires étrangères dans les années 1990, lorsqu’il m’a déploré les rapports ébouriffants des services secrets détaillant les activités criminelles financées à travers Gibraltar.

« Mais je ne suis pas un politicien.

« Le point de vue des gouvernements britanniques successifs sur de telles choses – y compris le refus de céder les îles Falkland à l’Argentine – est que quitter Gibraltar enragerait l’opinion chauvine chez nous sans aucun avantage politique.

« Ainsi, je suis tristement confiant que la Grande-Bretagne dominera toujours le Rocher et ses habitants les plus célèbres, une colonie de macaques de Barbarie sur sa haute éminence, visitée par des générations de marins et de touristes britanniques, lorsque je serai emporté dans la tombe.

LIRE LA SUITE: L’UE a mis en garde contre la guerre commerciale avec le Brexit La Grande-Bretagne: “Plus à perdre!”

Et il a affirmé qu’il “cherche à saper la souveraineté du Royaume-Uni” sur le territoire britannique d’outre-mer, qui est géographiquement connecté au continent espagnol.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le Royaume-Uni, avec Gibraltar, et l’Espagne ont soigneusement convenu d’un accord-cadre pragmatique, en pleine consultation avec la Commission européenne.

« Le mandat proposé par la commission entre directement en conflit avec ce cadre.

« Il cherche à saper la souveraineté du Royaume-Uni sur Gibraltar et ne peut constituer une base de négociations.

“Nous avons toujours fait preuve de pragmatisme et de flexibilité dans la recherche d’arrangements qui fonctionnent pour toutes les parties, et nous sommes déçus que cela n’ait pas été réciproque.

“Nous exhortons l’UE à réfléchir à nouveau.”

Le projet de mandat de l’UE stipule: “La surveillance aurait lieu au port, à l’aéroport et dans les eaux de Gibraltar, effectuée par l’Espagne en appliquant les règles de l’UE pertinentes.

“Les gardes-frontières espagnols auraient tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer des contrôles et une surveillance aux frontières.”