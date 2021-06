Brexit news: un ancien diplomate irlandais s’en prend à Biden pour avoir pataugé dans la rangée d’Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

Et Ray Bassett a déclaré à Express.co.uk qu’il était crucial d’atténuer la guerre des mots sur la question – tout en accusant le gouvernement de son propre pays, dirigé par le Taoiseach Micheal Martin, d’un “énorme manque de proportion”. M. Biden, qui a de solides liens familiaux irlandais, s’est rendu hier au Royaume-Uni pour le sommet du G7 à Cornwall.

S’exprimant hier, Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré à la BBC qu’il était “essentiel de garantir la protection de l’esprit, de la promesse et de l’avenir de l’accord du Vendredi saint”.

Il a également été largement rapporté que le chargé d’affaires américain Yael Lampert a lancé une démarche, définie comme « une demande ou une intercession auprès d’un fonctionnaire étranger », ce qui équivaut à une réprimande formelle.

M. Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas, a déclaré à ce site Internet : « Je pense que nous devons calmer la rhétorique et calmer la situation. Nous avons besoin d’une solution locale à un problème local.

Les États-Unis feraient mieux de faire connaître leur point de vue en privé, puis d’aider discrètement les deux parties à trouver une solution.

Il a expliqué : « Les démarches sont pour des pays qui ne sont pas vos amis proches.

“Cependant, j’accepte pleinement que les États-Unis portent un intérêt profond à la situation et que le président est sincère.”

En repensant aux années 1990 et au contexte de la négociation de l’Accord du Vendredi Saint, auquel M. Basseett était impliqué, il a ajouté : « Les administrations Clinton et Bush ont été très efficaces pour apporter à Dublin et à Londres tout le soutien que nous souhaitions à huis clos. mais évitait absolument de prendre parti entre les gouvernements irlandais et britannique en public.

« Cela a également permis aux États-Unis d’être perçus par les républicains et les loyalistes comme un médiateur impartial et a contribué au succès du sénateur Mitchell. »

Les relations entre Dublin et Londres ont été tendues en raison du Brexit, le prédécesseur de M. Martin, Leo Varadkar, s’en tenant étroitement à la position de Bruxelles sur le sujet, ce que M. Bassett considère comme ayant contribué à accroître les tensions au fil des ans.

Il a déclaré : « Je crois que toute la situation s’est envenimée ici en Irlande. Il y a eu un énorme manque de proportion.

“La frontière terrestre ouverte en Irlande n’est pas une menace énorme pour l’intégrité du marché unique de l’UE.”

Les problèmes découlent du nombre considérablement accru de contrôles des marchandises voyageant entre l’Irlande du Nord, qui, conformément aux termes de l’accord commercial conclu en décembre, sont toujours soumises aux règles et réglementations de l’UE et la Grande-Bretagne.

En conséquence, ils sont soumis à une série de contrôles, provoquant la colère de la communauté unioniste, qui croit en effet qu’une frontière a été placée en mer d’Irlande.

M. Bassett a déclaré: «Nous devons nous asseoir et concevoir un programme pour exploiter une combinaison d’un système de commerçants de confiance parmi les grandes entreprises, renforcé par des contrôles ponctuels entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et également entre la République d’Irlande et le continent européen.

«Nous ne pouvons pas continuer à exiger une documentation détaillée sur chaque envoi qui arrive dans les ports d’Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

“L’UE semble vouloir utiliser le protocole NI comme une piste de force avec Londres.”

Il a ajouté : « C’est peut-être mon passé, mais je préfère garder les désaccords entre gouvernements amis dans les voies diplomatiques normales, à moins qu’il ne soit absolument nécessaire de les rendre publics.

« Une fois que quelque chose est dit en public, il est plus difficile de se rétracter.

«Les États-Unis ont été un bon ami de l’Irlande et du Royaume-Uni, en particulier dans le processus de paix, je suis donc réticent à attaquer le président Biden, mais comme je l’ai dit, j’aurais préféré que les discussions soient moins ouvertes.

“Les gouvernements irlandais et britannique, ainsi que toutes les parties du Nord, conviennent que le protocole dans son format actuel ne fonctionne pas, c’est donc une bonne base pour obtenir un règlement.”