Brexit news: Un changement de règle signifie que les visiteurs en Espagne peuvent avoir besoin d’une lettre de la POLICE | Politique | Nouvelles

Et les expatriés ont déploré la situation, l’un d’eux qualifiant de «cauchemar», tandis qu’un autre a suggéré que cela aurait pour effet de persuader les touristes potentiels de chercher ailleurs à l’avenir. Les restrictions d’entrée en Espagne depuis le Royaume-Uni étant levées aujourd’hui, un message publié vendredi sur la page Facebook des Britanniques en Espagne expliquait les restrictions auxquelles les visiteurs du pays continueront de faire face.

Avant de passer le contrôle frontalier espagnol, les visiteurs peuvent être tenus de présenter un billet de retour ou de poursuite, de prouver qu’ils disposent de suffisamment d’argent pour leur séjour et de fournir une preuve d’hébergement.

La déclaration ajoute: «Le gouvernement espagnol a précisé que la” carta de invitation “est l’une des options disponibles pour prouver que vous avez un logement si vous séjournez avec des amis ou de la famille.”

Pam Williamson a répondu: «Cela devient de jour en jour plus compliqué! Ce sera une situation très stressante pour beaucoup, en particulier la génération plus âgée qui n’a peut-être pas accès à la technologie!

«Les vacances sont censées être une escapade relaxante! ??? Pas un cauchemar.

Pam Amos a ajouté: «Je ne comprends pas. Le Royaume-Uni n’avait pas à le faire avant de rejoindre l’UE, alors pourquoi maintenant?

«Est-ce qu’ils demandent aux vacanciers des hébergements indépendants pré-réservés s’ils peuvent se permettre de se nourrir lorsqu’ils sont là-bas? C’est une situation totalement ridicule.

JUST IN: le Royaume-Uni “ tenu à rançon ” sur une pension de 85 milliards de livres dans l’UE – et VOUS paierez

De même, Mark Brister a déclaré: “Un autre clou dans le cercueil pour le tourisme.”

Pendant ce temps, d’autres affiches ne savaient pas ce qu’on leur demandait.

Dan Greene a déclaré: «Pourriez-vous s’il vous plaît expliquer les autres« options »auxquelles vous faites référence, en ce qui concerne la Carta de Invitación pour les individus?

«Quelles sont ces autres options, dont fait partie la Carta de Invitación?

“Le lien fourni est pour la Carta de Invitación, aucune autre option n’est présentée.”

Karen Bruce a déclaré: «Je sais pourquoi ils veulent savoir si vous avez assez d’argent pour votre séjour, mais c’est un peu une question impertinente!

«De plus, comment allez-vous montrer cela? Ouvrez votre application bancaire? Prenez une déclaration avec vous? Ouvrez votre portefeuille? »

La Carta de Invitación est un document officiel qui ne peut être obtenu que par les résidents espagnols ou les titulaires de Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) leur garantissant une autorisation indéfinie de rester conformément aux termes de l’accord de retrait du Brexit.

Le processus de demande en deux étapes exige que le propriétaire du logement prenne rendez-vous avec son poste de police local, ainsi que le téléchargement et le dépôt sous deux formulaires distincts et le paiement de frais administratifs de 74,31 €.

Ils doivent ensuite se rendre au poste de police, apporter les titres de propriété de la propriété où les invités séjourneront, la preuve que le propriétaire y habite, ainsi que leur carte TIE ou certificat de résidence de l’UE, passeport et copies, ainsi que des copies des passeports de les invités qui voyageront du Royaume-Uni.

Le demandeur doit ensuite attendre jusqu’à 20 jours pour être notifié, auquel cas il doit imprimer un deuxième formulaire et retourner au poste de police, auquel cas il doit payer des frais de 6,43 € pour chaque invité.

Enfin, ils doivent envoyer la Carta De Invitación originale au Royaume-Uni afin que les visiteurs aient les formulaires originaux à montrer à leur arrivée.