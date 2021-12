Brexit news: Un changement énorme dans les règles de pêche verra plus de Britanniques au travail pour atteindre le quota de 70% | Politique | Des nouvelles

Ce chiffre passera de 50 à 70 %, ce qui signifie que davantage de poisson pourra être vendu et transformé au Royaume-Uni, ce qui donnera un coup de fouet au secteur après le Brexit. Les bateaux de pêche qui ne satisfont pas aux exigences de débarquement ou d’équipage devront faire don de leur quota. Ce chiffre passera de 16,5 % à 20 % en 2022, le gouvernement britannique cherchant à augmenter le seuil actuel « au fil du temps ».

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que l’ensemble de mesures, connu sous le nom de « lien économique », créera des emplois et stimulera l’économie des communautés côtières du Royaume-Uni après le Brexit.

Ce nouvel ensemble de règles, qui entrera en vigueur le 1er avril 2022, s’accompagne du dévoilement par le gouvernement d’un coup de pouce à l’investissement de 75 millions de livres sterling pour améliorer les infrastructures, renforcer les chaînes d’approvisionnement et créer de nouveaux emplois.

Defra a déclaré que ce financement serait utilisé pour renforcer la capacité du secteur à « débarquer plus de poisson au Royaume-Uni et à les mettre sur le marché plus rapidement ».

Cet objectif sera atteint en « améliorant la capacité et l’efficacité de nos ports et installations de traitement tout en renforçant la durabilité à long terme de l’industrie de la pêche et en soutenant les emplois, en augmentant les opportunités pour les communautés côtières et en se nivelant à travers le pays ».

Un programme d’infrastructure de 65 millions de livres sterling sera lancé pour des projets tels que la modernisation des ports et des ports, tout en augmentant la capacité et l’efficacité des installations de transformation et d’aquaculture.

Les 10 millions de livres restants seront dépensés pour encourager les nouveaux entrants dans les secteurs de la transformation, de la capture et de l’aquaculture, l’argent étant également consacré à la formation et au perfectionnement des travailleurs actuellement employés dans le secteur.

Defra commencera à inviter l’industrie à soumettre des offres pour l’infrastructure et les compétences et la formation, avec un financement accordé à ceux qui profitent le plus à l’industrie.

Les derniers programmes de financement sont les deuxième et troisième volets du UK Seafood Fund de 100 millions de livres sterling, visant à « niveler » les communautés côtières du Royaume-Uni.

M. Eustice a déclaré: « Un an après l’accord de commerce et de coopération, une image positive se dessine pour notre industrie de la pêche.

« Aujourd’hui, nous annonçons un programme d’infrastructure de 65 millions de livres sterling qui nous permettra de moderniser les ports et les ports et d’augmenter la capacité et l’efficacité des installations de traitement.

« Un fonds de 10 millions de livres sterling encouragera les nouveaux entrants dans les secteurs de la transformation, de la capture et de l’aquaculture, et formera et perfectionnera les professionnels de l’industrie.

« Nous nous engageons à niveler les communautés côtières à travers le Royaume-Uni, et cela marque une période de rajeunissement pour notre industrie de la pêche. »

Michael Gove, secrétaire d’État à Leveling Up, a ajouté : « Cet investissement de plusieurs millions de livres aura un impact réel et tangible sur les communautés côtières à travers le pays et l’industrie de la pêche au Royaume-Uni.

« Il soutiendra la création d’emplois et d’opportunités de formation qui contribueront à mettre l’industrie sur une base sûre pour l’avenir.

« Nous travaillons dur pour stimuler les communautés locales et offrir des opportunités à tous les coins du pays alors que nous élevons la nation. »