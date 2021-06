Brexit news: Un complot désespéré de Rejoiners pour « rabaisser » les nouveaux accords britanniques dévoilés | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La Grande-Bretagne a finalement rompu tous les liens avec l’Union européenne à la fin de l’année dernière après avoir conclu un accord commercial post-Brexit à la 11e heure. Boris Johnson a continué de gifler les prévisions sombres de Remainers, insistant sur le fait que le pays fait déjà ses preuves en dehors du bloc commercial de Bruxelles. Brexit La Grande-Bretagne a conclu de nombreux accords commerciaux lucratifs avec des pays du monde entier depuis son départ complet de l’UE.

Le plus récent d’entre eux a eu lieu avec l’Australie, la secrétaire britannique au Commerce international, Liz Truss, à la tête du Brexit Grande-Bretagne à travers des négociations commerciales extrêmement fructueuses avec un allié proche.

Les restes qui ont désespérément fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne un jour l’UE sont furieux contre les éléments sans droits de douane et sans quotas de l’ALE avec la centrale électrique de l’hémisphère sud, a suggéré un ancien député.

L’ancien député Douglas Carswell, qui a cofondé la campagne Vote Leave et est directeur non exécutif du ministère britannique du Commerce international, a brillamment exposé le complot désespéré de Rejoiners.

Écrivant pour le Daily Telegraph, le président-directeur général du Mississippi Center for Public Policy a déclaré : « Peut-être que certains de ceux qui ont passé la semaine à dénigrer l’accord ont une vision plutôt condescendante de nos cousins ​​australiens ?

“L’époque où n’importe qui en Grande-Bretagne pouvait mépriser ‘Down Under’ est révolue depuis longtemps.

“Au cours des quatre décennies où nous étions coincés à l’intérieur de l’UE, l’Australie nous a dépassés, avec un revenu par habitant maintenant près de 15 % supérieur au nôtre.

“D’autres ont passé la semaine à suggérer que cet accord ruinerait l’agriculture britannique, avec un flot d’importations alimentaires australiennes bon marché.

« Ceci malgré le fait que l’accord impose spécifiquement des quotas sur les importations australiennes de bœuf, de sucre et d’agneau pour les 15 prochaines années.

“Plus que cela, depuis que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE, un certain type de Remainer a nourri l’idée que le Brexit pourrait être inversé.

“Ce nouvel accord commercial rend cette possibilité encore plus éloignée car il représente le début d’un changement géostratégique qu’aucune arithmétique parlementaire ne pourra facilement défaire.”

M. Carswell a également expliqué les avantages immédiats et les voies que le Brexit et la liberté d’éloigner des lois de l’UE ont apportés à la Grande-Bretagne, ajoutant que le pays est désormais libre de “mettre en place des arrangements qui nous conviennent, pas Bruxelles – ou comme c’était souvent le cas, les intérêts des Allemagne”.

Il a ajouté qu’en repensant à “quatre décennies dans l’orbite réglementaire bruxelloise”, il est devenu de plus en plus évident pour plusieurs produits, “des règles nous ont été imposées non pas parce que c’était dans le meilleur intérêt de nous ou de l’environnement, mais afin d’avantager les entreprises allemandes “.

M. Carswell a déclaré: “Lorsque les Remainers se plaignent que le nouvel accord commercial avec l’Australie pourrait compliquer nos relations avec l’UE ou avoir un impact sur le protocole d’Irlande du Nord, ils s’opposent vraiment à l’irréversibilité de la victoire de Vote Leave il y a cinq étés cette semaine. “

Il a également critiqué brutalement la porte-parole du Parti travailliste pour le commerce international, Emily Thornberry, pour avoir continué à parler du commerce extérieur.

Le co-fondateur de Vote Leave a conclu: “L’effondrement intellectuel et moral du côté Remain a été si accablant que ceux qui ont passé des années à nous appeler” petits Anglais “sont aujourd’hui contre un accord qui nous ouvrirait à un commerce plus mondial.

“Juste au moment où vous imaginiez qu’Emily Thornberry du Labour ne pouvait pas se rendre plus ridicule, le porte-parole fantôme du commerce international se prononce contre le commerce international.

“L’adhésion de la Grande-Bretagne à l’UE s’avère avoir été une aberration, une erreur commise par nos élites ineptes – et corrigée par un vote populaire.

“Alors que nous commençons à nous réaligner, nous avons quatre décennies de relations à construire avec le reste du monde. Notre accord commercial avec l’Australie marque la première étape.”