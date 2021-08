Brexit news : un économiste réprime les affirmations de Remainer sur la pénurie de chauffeurs de poids lourds | Politique | Nouvelles

Julian Jessop s’exprimait après que la question ait reçu une large attention ces dernières semaines. Parmi ceux qui pesaient, figurait le franc-parler travailliste lui-même, qui a tweeté la semaine dernière: «Le secrétaire aux Transports dit qu’il préférerait avoir des pénuries de chauffeurs de poids lourds, et donc des pénuries alimentaires dans les magasins, plutôt que d’autoriser davantage de chauffeurs de camions de l’UE. Incroyables œillères du Brexit.”

Cependant, M. Jessop, ancien chercheur en économie à l’Institut des affaires économiques (IEA), a déclaré que les tentatives de blâmer la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE étaient trompeuses.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il existe de nombreuses raisons à la pénurie de chauffeurs de poids lourds, le Brexit ne jouant qu’un petit rôle.

« Les principaux facteurs sont dus à Covid, notamment une forte baisse du nombre de tests de conduite, des restrictions de voyages internationaux et bien sûr la » pingdémie « . »

M. Jessop, qui a déclaré que le Brexit était devenu un “bouc émissaire”, a ajouté: “Les nouvelles règles fiscales connues sous le nom d’IR35 ont également augmenté le coût des chauffeurs d’agence.

“Et de nombreux autres pays, y compris dans le reste de l’Europe, sont aux prises avec un manque de moteurs alors que leurs économies rebondissent.”

Néanmoins, M. Jessop a reconnu que le manque de travailleurs européens était l’une des principales raisons du manque de personnel dans l’industrie avicole.

Il a déclaré: “Le gouvernement devrait assouplir les règles pour faciliter le recrutement de ce secteur à l’étranger.”

S’adressant à Express.co.uk plus tôt ce mois-ci, une porte-parole de la Road Haulage Association n’a fait aucune référence au Brexit.

Elle a déclaré : « À l’heure actuelle, nous avons une pénurie d’environ 100 000 chauffeurs de camion.

« Ceci, en plus des effets de la ‘pingdémie’, signifie que les rayons des supermarchés ne sont pas remplis.

« Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires ont du mal à faire face à la demande, car les moteurs nécessaires pour acheminer les marchandises aux détaillants ne sont tout simplement pas là. »

Le mois dernier, le gouvernement a temporairement prolongé les règles sur le temps de travail des chauffeurs, de neuf à dix heures, leur permettant d’effectuer des trajets plus longs – mais la porte-parole a déclaré que ce n’était « pas la solution ».

Elle a expliqué : « La réglementation sur les heures de conduite a été initialement établie comme mesure de sécurité pour garantir que les conducteurs disposent d’un temps de repos suffisant en fonction des heures travaillées.

« Prolonger les heures signifie simplement qu’ils conduiront plus longtemps pour le même temps de repos.

« Nous avons besoin de mesures à long terme, pas de correctifs à court terme. »

Les chauffeurs de poids lourds étaient des travailleurs qualifiés qui devraient être inclus sur la liste des professions en pénurie de travailleurs qualifiés du Home Office, estime la RHA.

La porte-parole a ajouté: «Les mêmes chauffeurs qui nous ont gardés en sécurité et en bonne santé pendant la pandémie, en veillant à ce que les rayons des magasins restent approvisionnés et que les fournitures vitales d’EPI et de médicaments parviennent aux travailleurs de première ligne qui en ont le plus besoin.

“Alors pourquoi, alors que le Royaume-Uni entame son retour à la ‘normale’, ces conducteurs sont-ils à nouveau tenus pour acquis ?”