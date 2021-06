Brexit news : Un énorme soutien à la fête nationale pour marquer l’anniversaire du référendum – sondage | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni étant maintenant à cinq ans du référendum, Nigel Farage a appelé le gouvernement à marquer le 23 juin par des célébrations. Au milieu des appels pour marquer l’indépendance du Royaume-Uni, Express.co.uk a demandé dans un sondage exclusif : « Le 23 juin devrait-il être une fête nationale pour célébrer l’anniversaire du référendum ? Commentant le sondage de 4 159 personnes, 84 % (3 487) ont affirmé qu’il devrait y avoir une fête nationale pour célébrer le référendum.

Seulement 16% (657) ont voté pour qu’il ne devrait pas y avoir de fête nationale alors que seulement 15 personnes n’étaient pas sûres.

Commentant le sondage, les lecteurs ont clairement exprimé leur soutien au plan.

Une personne a déclaré: “L’un des jours les plus grands et les plus grands de notre histoire, oui sans aucun doute.”

Un deuxième a déclaré: “Très certainement et l’UE (et ses restes) le détesterait aussi.”

Un troisième a déclaré : « Nigel devrait être fait chevalier le 23 juin – ce serait maintenant approprié.

“Le 23 juin devrait être la journée FFE – Freedom From Europe Day.

“Cependant, pour être honnête, la plupart des gens célèbrent chaque jour leur liberté retrouvée.”

Un quatrième a ajouté: “Oui un jour férié, jour de l’indépendance.”

“Maintenant, alors que nous nous remettons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel de notre souveraineté retrouvée pour unir et niveler l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« En contrôlant nos réglementations et nos subventions, et avec les ports francs qui stimulent de nouveaux investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays.

“La décision de quitter l’UE fait peut-être désormais partie de notre histoire, mais notre mission claire est d’utiliser les libertés qu’elle apporte pour façonner un avenir meilleur pour notre peuple.”

L’accord de commerce et de coopération a été signé en décembre 2019 après une longue période de négociations intenses.

Alors que l’accord a été conclu avec l’UE, des problèmes ont surgi au sujet du protocole d’Irlande du Nord.

L’UE a été accusée d’intransigeance à l’égard du protocole, qui a causé de graves problèmes aux entreprises d’Irlande du Nord.

Bien que l’amnistie sur les viandes réfrigérées soit sur le point d’être prolongée, toute une série de délais de grâce devraient expirer à la fin de l’année, entraînant avec eux une nouvelle série d’obstacles.

Ce sondage s’est déroulé de 12h39 le 23 juin et s’est terminé à 8h30 le 25 juin.