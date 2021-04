Brexit news: un eurodéputé énumère brillamment les victoires commerciales du Royaume-Uni en dehors de l’UE | Politique | Nouvelles

Florian Philippot, président du parti eurosceptique français Les Patriots, a fait l’éloge du Royaume-Uni et a critiqué les malfaiteurs europhiles qui avaient prédit la disparition apocalyptique du pays. Soulignant les accords commerciaux que le Royaume-Uni a conclus avec 67 pays et l’UE, il a déclaré qu’une telle décision n’était possible qu’avec le Brexit «liberté» créé.

L’ancien membre d’extrême droite du Front national a tweeté: «Le Royaume-Uni a déjà conclu des accords commerciaux avec 67 pays à travers le monde, en plus de l’UE!

«Qui a dit que le Brexit serait l’apocalypse, le repli sur soi, une catastrophe?

«Un pays libre conscient de ses intérêts nationaux les défend mieux! Frexit vite! »

Il a ajouté: «Alors que l’UE et un gouvernement français soumis se précipitent vers le passeport sanitaire, les États-Unis le refusent au nom des« droits des individus et de la protection des données personnelles ».

Il a ajouté: «Sous la pression allemande, la France a tué ses montagnes et le 1er domaine skiable du monde!

«En Suisse, les remontées mécaniques sont restées ouvertes: aucune source de contamination.»

Le militant de Frexit a déjà fait honte à l’impact dévastateur de Bruxelles sur le niveau de vie de la France.

Appelant le pays à quitter le bloc, le leader des Patriotes a fait valoir que l’adhésion de la France à l’UE l’avait fait chuter de la 5e à la 26e place en 46 ans.

Il a fustigé: «En 1975, la France: 5e au monde pour le niveau de vie par habitant.

“Aujourd’hui: 26e ligne.

«Mais il y a encore des idéologues pour nous dire que l’UE et l’euro sont des succès extraordinaires!

“Frexit, indépendance, liberté, puissance, vite!”

La nouvelle ne pouvait pas arriver à un pire moment pour M. Macron assiégé.

Il se rendra aux urnes l’année prochaine à la recherche d’un deuxième mandat présidentiel après que sa gestion désastreuse de la pandémie de coronavirus ait découragé de nombreux électeurs.

Actuellement, seuls 37% des Français approuvent M. Macron – en baisse de quatre points par rapport à mars, selon une enquête pour Ipsos Mori.

Pendant ce temps, 58%, une augmentation de cinq points, désapprouvent le calamiteux poste de Premier ministre de M. Macron.

La baisse est la plus marquée chez les 35 à 39 ans, où elle a chuté de neuf points à seulement 31% en pensant bien au chef de la république.

Parmi les cols bleus français, M. Macron est encore pire.

Un maigre 26 pour cent de cette population approuve le président – créant une inquiétude importante pour son parti avant les élections de l’année prochaine.

Beaucoup de ces électeurs pourraient soutenir sa rivale Marine Le Pen.

De nombreux sondages mettent actuellement au coude à coude le politicien de centre-droit et le leader d’extrême droite du Rassemblement national.