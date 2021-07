Brexit news : un ex-diplomate irlandais admet avoir harcelé Dublin par l’UE – poisson pillé | Politique | Nouvelles

in

Micheál Martin discute du protocole d’Irlande du Nord

Ray Bassett a affirmé que le bloc reste une « maison froide » pour son pays – et craint que les flottes étrangères continuent de « piller » les eaux irlandaises dans un avenir prévisible, mettant ainsi en péril son industrie de la pêche. M. Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas, a commenté après que Charlie McConalogue, ministre irlandais de la Marine, s’est entretenu avec ses homologues de l’UE lors d’une réunion du Conseil de la pêche de l’UE.

M. McConalogue a fait part de ses inquiétudes concernant la répartition par l’Irlande du poisson pêché dans ses propres eaux conformément à la politique commune de la pêche (PCP) du bloc.

Depuis le Brexit, de nombreux bateaux français et espagnols qui opéraient auparavant dans les eaux britanniques se concentrent plutôt sur les bateaux irlandais.

Pour compliquer les choses, le quota de l’Irlande dans les eaux britanniques a été réduit de 15 pour cent.

Micheal Martin, le Taoiseach irlandais, a été averti qu’il y avait peu de chances de concessions de l’UE (Image: PA)

Charlie McConalogue s’est exprimé après sa rencontre avec ses homologues de l’UE (Image: GETTY)

Micheal Martin et Ursula von der Leyen à Bruxelles (Image : GETTY)

M. Bassett a déclaré à Express.co.uk : « À mon avis, le ministre Charlie McConalogue n’a absolument aucune chance d’obtenir une réaffectation radicale des quotas de pêche pour l’Irlande dans le cadre d’une politique commune de la pêche (PCP) révisée.

« L’allocation dérisoire à l’Irlande de 15,5 pour cent des quotas dans les eaux irlandaises, qui est actuellement disponible pour nos pêcheurs, est une honte absolue.

“En outre, les changements provoqués par le Brexit et la prise de contrôle du Royaume-Uni sur ses ressources maritimes ont mis en évidence pour l’Irlande à quel point le pays est périphérique par rapport au centre du pouvoir à Bruxelles.

JUST IN: Bumper un investissement de 230 millions de livres sterling pour assurer la sécurité du Royaume-Uni et créer 150 emplois

“Malgré une allocation de quotas obscènement faible dans nos propres eaux, l’Irlande a été davantage pénalisée par la réduction de quotas la plus importante dans les eaux britanniques, bien qu’elle soit l’État membre de l’UE le plus touché par le Brexit.

M. Bassett a ajouté: “D’après mes propres contacts avec l’industrie de la pêche, la base de la flotte de pêche irlandaise soutient et envie ses collègues britanniques qui bénéficient du ferme soutien de l’administration Johnson dans la quête du contrôle de leur propre des eaux. “

M. McConalogue pourrait obtenir quelques “petites concessions” en ce qui concerne les pesées à quai, a reconnu M. Bassett, mais il s’agissait d’une “question marginale”.

A NE PAS MANQUER

Travail en CRISE : le graphique révèle une forte baisse des victoires aux élections partielles [LATEST]

Une justification alors que l’UE menace de plonger la Suisse dans l’obscurité [UPDATE]

La Grande-Bretagne verse 5,8 milliards de livres sterling à Bruxelles au cours de la première année complète hors UE [REPORT]

Charlie McConalogue est le ministre irlandais de la Marine (Image: GETTY)

Bateaux de pêche en liège (Image : GETTY)

Il a expliqué : « L’injustice fondamentale de la PCP envers l’Irlande restera et l’Irlande n’a tout simplement pas le poids, avec un peu plus d’un pour cent des voix au Conseil européen, pour renverser le système actuel.

“En outre, l’histoire a montré que les ministres de la Pêche n’ont jamais obtenu le soutien nécessaire des cabinets irlandais successifs, qui ont toujours placé la loyauté envers Bruxelles au-dessus des intérêts des pêcheurs et de leurs communautés côtières.”

M. Bassett a déclaré: «Je ne retiendrais pas mon souffle pour que le ministre McConologue bouleverse le panier de pommes.

“Encore une fois, l’UE post-Brexit s’est avérée être une maison froide pour l’Irlande et je crains que les flottes étrangères continuent de piller cette riche ressource naturelle et d’endommager davantage notre précieux environnement marin.”

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

S’exprimant après la réunion, M. McConalogue a déclaré: “J’ai clairement indiqué au Conseil que la charge disproportionnée imposée à l’Irlande en termes de perte de quotas, dans le cadre du Brexit TCA, doit être abordée.

« Et je continuerai sans relâche à poursuivre cette question au nom de l’industrie de la pêche irlandaise à chaque occasion.

“J’ai indiqué que lors de la prochaine révision de la politique commune de la pêche, je ferai de la renégociation des parts de quota la priorité de l’Irlande.”

Les ministres de la pêche se réunissaient pour finaliser la politique commune de l’UE27 en ce qui concerne la révision et le renforcement des règles de contrôle de la pêche existantes.

Ray Bassett, ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas (Image : Yale)

M. McConalogue a ajouté : « J’apprécie que la Commission ait révoqué le plan de contrôle actuel de l’Irlande, et l’autorité de contrôle irlandaise, la SFPA, prépare un nouveau plan de contrôle révisé à soumettre à la Commission.

« Il sera essentiel que le nouveau règlement de contrôle prévoie la poursuite de la pesée des débarquements dans les usines en dérogation à la politique globale de pesée à quai lorsque les assurances requises seront en place.

« Cette dérogation est nécessaire pour refléter la géographie unique de notre industrie de transformation du poisson, où la plupart de nos usines de transformation ne sont pas à quai. »

M. McConalogue a également rencontré des représentants de l’industrie de la pêche irlandaise après une manifestation à Dublin au cours de laquelle 74 bateaux irlandais ont remonté la Liffey pour souligner leurs préoccupations.