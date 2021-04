Brexit news: un expert dit aux Britanniques de l’UE de mettre de l’ordre dans la paperasse | Politique | Nouvelles

Brexit: un expatrié britannique appelle à modifier les règles de résidence en Espagne

Après le Brexit, les citoyens européens vivant au Royaume-Uni ont été invités à demander le programme de règlement afin de pouvoir rester. De même, les citoyens britanniques vivant sur le continent ont été avertis que le fait de ne pas disposer de la bonne paperasse pourrait les empêcher de rester dans leurs résidences secondaires à l’étranger. Michael Lewars, directeur de William Russell.com, a averti: «Les difficultés rencontrées par certains expatriés britanniques pour s’inscrire comme résidents en Espagne illustrent à quel point il est important pour les gens d’avoir leurs papiers en ordre après le Brexit.

«Ne pas être enregistré signifie se retrouver sans accès aux soins de santé publics, ce qui est particulièrement inquiétant si les personnes ne peuvent pas rentrer chez elles en raison des restrictions de mobilité liées au COVID-19.

«Il convient de se rappeler, cependant, que même si vous êtes résident, les soins de santé fournis par l’État dans de nombreux pays européens ne sont pas entièrement gratuits.

«La France, par exemple, a un système de quote-part où les patients contribuent à leurs soins.

«De plus, les personnes vivant et travaillant en dehors du Royaume-Uni seront confrontées à la négociation de systèmes et de processus de santé inconnus.

«Avoir une assurance santé internationale peut donner aux expatriés l’assurance d’avoir accès à des hôpitaux et cliniques privés de haute qualité, dans des endroits privilégiés, à l’heure de leur choix, et à des praticiens multilingues.

“Dans le cas de l’Espagne, il se peut que vous ayez besoin d’une assurance privée pour vous inscrire en tant que résident en premier lieu.

Brexit News: les expatriés britanniques dans l’UE peuvent se voir refuser des services de santé (Image: GETTY)

Nouvelles du Brexit: les Britanniques vivant en Espagne risquent de se voir refuser un vaccin (Image: GETTY)

«Les citoyens britanniques doivent s’inscrire s’ils souhaitent rester en Espagne pendant plus de trois mois.

“Pour ce faire, ils doivent avoir une couverture santé en place, que ce soit par le biais de la sécurité sociale ou de contributions volontaires au système de santé espagnol, ou d’une assurance privée.”

Les ressortissants britanniques conserveront leurs droits dans l’UE tant qu’ils s’appliqueront aux bons régimes couverts par l’accord de retrait.

Pour accéder au service national de santé en Espagne, vous devez être inscrit et cotiser au système de sécurité sociale.

Cependant, si les expatriés ne s’inscrivent pas au service de santé en Espagne et préfèrent utiliser les soins de santé privés, cela pourrait signifier qu’ils risquent de ne pas figurer sur la liste des vaccinations du pays.

LIRE LA SUITE: Bruxelles exige les éloges de Boris Johnson pour la production de vaccins dans l’UE

Le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) a déclaré: “Dans la mesure du possible, les ressortissants britanniques devraient viser à être vaccinés dans le pays où ils vivent.”

Fred Hall, qui vit dans la ville d’Icod de Los Vinos, a révélé qu’il ne figurait pas sur la liste des vaccins de l’État car il avait une assurance maladie privée.

Pour cette raison, il a été contraint de contacter les autorités locales pour modifier la liste et a appelé le FCDO et les services consulaires pour aider les expatriés vivant à l’étranger.

Sans son maire local, M. Hall a affirmé qu’il aurait peut-être manqué son rendez-vous pour le vaccin.

M. Hall a déclaré au National: “Grâce à une intervention de mon maire local, ma femme et moi sommes maintenant sur la liste de déploiement des vaccins.

«Je soulève la question parce que d’autres peuvent ne pas être aussi chanceux que moi avec mon maire.

NE MANQUEZ PAS:

Brexit News: des pêcheurs français éclatent alors que les flottes sont bloquées dans les eaux britanniques [LIVE BLOG]

“ Un bon moment pour être britannique ” Thornberry critiqué pour le cynisme du Brexit [VIDEO]

Macron au bord du gouffre alors que le président “ a déclaré la guerre aux Français ” [INSIGHT]

Brexit News: les Britanniques vivant dans l’UE doivent demander le droit de rester (Image: GETTY)

«Je pense que des centaines, voire des milliers, pourraient être touchés par cela.

«Je vais bien mais je veux m’assurer que les autres vont bien aussi, personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité.

«L’ambassade doit travailler avec le gouvernement espagnol et trouver une solution viable pour les citoyens britanniques qui ne font pas partie du système de santé public espagnol, puis transmettre ces informations aux personnes pour lesquelles ils sont payés.»

S’adressant au Times, Jeremy Morgan, du groupe de pression britannique en Italie, a déclaré que de nombreux responsables italiens ne savaient pas quels droits les résidents britanniques sont censés avoir.

Il a déclaré: «Nous sommes souvent traités comme des migrants de pays tiers de l’extérieur de l’UE et on nous demande le numéro du document permesso di soggiorno. [residency permit] que ces immigrants ont.

«Le problème est que nous n’avions pas besoin d’avoir ce document lorsque le Royaume-Uni était dans l’UE et maintenant nous ne pouvons pas l’obtenir à cause de l’accord de retrait.

«Des gens ont été arrêtés par la police qui demande à voir leur permesso di soggiorno, qu’ils n’ont pas.

«Un Britannique des Pouilles a été informé par un employeur que son contrat ne pouvait pas être renouvelé car l’ordinateur du ministère du Travail n’accepterait pas sa candidature sans un numéro de document.»

M. Morgan a déclaré que les autorités italiennes et britanniques avaient essayé d’aider mais que le processus était lent.

Les Britanniques résidant en France ont jusqu’en juin pour demander un titre de séjour ou la nationalité française.

Jusqu’à présent, 120 623 expatriés ont fait des demandes de permis qui seront requises à partir d’octobre.

Cependant, selon Brian Jones, du groupe d’expatriés britanniques Hear our Voice, certains Britanniques n’ont pas encore déposé de candidature.

S’adressant au Times, il a déclaré: «Nous sommes particulièrement préoccupés par les personnes les plus vulnérables qui pensent peut-être: ‘Est-ce vraiment important [if I get a residency permit]? Dois-je déranger?