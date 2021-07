Brexit news: Un expert expose SIX mythes de négociation sur le Brexit – et une énorme victoire britannique | Politique | Nouvelles

L’UE au “point critique” sur l’avenir de la zone euro, selon un expert

Barnabas Reynolds, associé du grand cabinet d’avocats de City Shearman & Sterling, réagissait à la vision audacieuse du secteur des services financiers présentée par Rishi Sunak à Mansion House la semaine dernière, dans laquelle le chancelier a déclaré que la Grande-Bretagne était désormais libre de faire les choses « différemment et mieux”. Dans un article écrit pour le Politiea Think Thank, M. Reynolds a déclaré : « Cette année, un vaste éventail d’opportunités s’est ouvert au Royaume-Uni, nouvellement souverain.

«Jusqu’à présent, ils ont été sous-estimés.

« Pourquoi l’héritage de ‘Project Fear’ a-t-il continué à projeter sa longue ombre ?

“Pour répondre, nous n’avons qu’à nous remémorer les affirmations, le raisonnement et l’analyse trompeurs de la fameuse campagne” Project Fear “qui, bien que maintenant éclatée par les événements, a révélé combien avaient perdu confiance en eux-mêmes et en le Royaume-Uni.”

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Le chancelier Rishi Sunak prononce son discours de Mansion House (Image: GETTY)

M. Reynolds a sélectionné six mythes spécifiques qui, selon lui, avaient déjà été exposés comme des erreurs :

Le Royaume-Uni devait être plus mal loti en dehors de l’UE. Le Royaume-Uni n’avait pas d’autre choix que d’accepter la plupart des offres de l’UE, “représentant un tas de fruits, dont certains pourraient être des cerises, d’autres pourris Le Royaume-Uni ne serait pas autorisé à négocier des accords commerciaux avant en dehors de l’UE Il y avait un « bord de falaise » pour les contrats financiers, exigeant que certaines activités financières de l’UE soient transférées immédiatement à l’UE. Le Royaume-Uni devrait négocier en tant que pays, tandis que l’UE pourrait négocier en partie en tant que bloc et en partie en tant qu’États séparés, par exemple sur droits des citoyensLa seule solution pour maintenir une frontière nord-sud invisible avec la République d’Irlande était l’application du droit de l’UE en Irlande du Nord

Barney Reynolds est associé chez Shearman & Sterling (Image: Sky News)

Il a ajouté : « Pourtant, l’erreur la plus grave, qui sous-tend l’absurdité de ces échecs, a été de ne pas examiner, et encore moins de comprendre, les différences fondamentales entre les systèmes juridiques et les méthodes de raisonnement du Royaume-Uni et de l’UE.

« Les différences sont marquées. Le système britannique n’appartient à personne et a été développé par une multiplicité de juges au cours des siècles, avec des interventions parlementaires et réglementaires limitées.

En revanche, dans l’UE et dans une grande partie du monde, les codes juridiques ont cherché à « superposer des notions d’équité souvent vagues et abstraites à l’activité individuelle et commerciale », a fait valoir M. Reynolds.

Boris Johnson signe l’accord commercial en décembre, sous la surveillance de Lord Frost (Image: GETTY)

Theresa May, prédécesseur de M. Johnson en tant que Premier ministre (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Les négociations vouées à l’échec de Theresa May et de son équipe, qui ont accepté l’imposition du droit de l’UE à l’économie britannique, convaincus que cela était bon pour le commerce britannique, étaient erronées, car elles n’ont pas tenu compte de la distinction juridique cruciale.

« Le pire de tout était l’acceptation par les négociateurs de l’idée de l’UE selon laquelle l’application du droit de l’UE en Irlande du Nord fournirait une forme de solution viable à une frontière invisible sur l’île d’Irlande.

“La renégociation de l’ensemble de l’accord sous l’équipe Johnson-Frost les oblige désormais à se débattre avec un processus de réflexion idéologique de l’UE, intégré en l’état dans l’accord de retrait Royaume-Uni-UE et son protocole d’Irlande du Nord, dans lequel la théorie l’emporte sur les faits, en une manière étrangère à la common law.

Moments clés du Brexit (Image : Express)

En ce qui concerne les avantages de l’abandon des règles et réglementations complexes du bloc en faveur du système britannique plus simple et plus direct, M. Reynolds a souligné: “Le prix vaut la peine, non seulement pour le Royaume-Uni, mais pour le commerce mondial et pour les valeurs libérales adopté par le système juridique britannique.

« De nombreux États ont commencé à prendre conscience des avantages de la common law. »

Il a ajouté: “L’incursion dans le système juridique de l’UE sans réflexion suffisante a été une digression, mais avec deux grands sauts, il est maintenant possible de revenir là où le Royaume-Uni aurait dû être, dans un monde beaucoup plus moderne, dynamique et interconnecté qu’il était lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans les Communautés européennes.

Lord David Frost, ministre britannique du Brexit (Image : GETTY)

« Le monde actuel, avec ses arrangements et ses services de l’Organisation mondiale du commerce pouvant être fournis via l’éther, est basé sur des tarifs bas et un commerce transfrontalier, à la fois virtuel et réel, dans une mesure beaucoup plus facile que jamais.

« Peut-être que l’erreur de nos prédécesseurs a été de ne pas voir cela venir, mais cette erreur a été aggravée par leur échec plus fondamental à comprendre notre propre système unique.

« Heureusement, les résultats ne sont que temporaires et nous pouvons maintenant réfléchir à notre chemin vers un nouveau succès. »