Brexit news: un fermier dénonce le chaos des bouchers « Je n’ai pas voté pour ça! » | Politique | Nouvelles

L’éleveur de porcs de l’East Yorkshire, Kate Moore, a défendu la décision de soutenir Leave en 2016 après avoir été critiquée par l’émission Women’s Hour de la BBC Radio 4. Mme Moore a été invitée à l’émission de radio pour discuter des problèmes de chaîne d’approvisionnement affectant l’industrie britannique de la viande. Lorsque l’agriculteur a été interpellé par certains auditeurs pour « se plaindre » des « résultats prévus du Brexit », Mme Moore a défendu avec passion le vote sur le Brexit.

L’animatrice de Women’s Hour, Emma Barnett, a expliqué: « Un message est arrivé et a parlé, vous savez, de gentillesse, mais il y a aussi des questions difficiles, je suppose tout de suite quand j’ai mentionné votre nom, et ce qui s’est passé, et la question était, pourriez-vous demander au éleveur de porcs pourquoi elle se plaint maintenant des résultats prévus du Brexit alors qu’elle a joyeusement accueilli le Brexit.

« Est-ce qu’elle regrette maintenant son soutien pour quitter l’UE et bien sûr, je n’ai aucune idée de la façon dont vous avez voté, et je ne suis pas sûr que cette personne le fasse non plus, mais il y a certainement le sentiment que certaines personnes exploitent et je voulais pour vous donner la chance de répondre.

Mme Moore a répondu: « Je pense que c’est quelque chose qui est apparu vendredi que les gens aiment troller les gens sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment injuste, oui j’ai voté pour le Brexit.

« Mais je peux assurer à tous ceux qui écoutent que je n’ai pas voté pour cela, j’ai voté pour que les gens soient plus patriotes.

« J’ai voté pour que le gouvernement s’occupe de nous-mêmes pour mettre en place des contrôles aux frontières.

« Il y a un certain nombre de choses que j’ai votées, je suis allé à un certain nombre de réunions, près d’une par semaine, j’étais très instruit dans mon vote.

« Je respecte le vote des autres et ils devraient respecter mon vote. »

Plus tôt ce mois-ci, un membre de l’audience de l’heure des questions de la BBC s’est penché sur le végétarisme en suggérant que la pratique populaire est à blâmer pour le fait que les Britanniques ne travaillent pas dans l’industrie de la viande.

« Il y a un grand impact végétarien et il a tellement grandi.

« C’est donc comment encourageons-nous les Britanniques dans ce commerce. »

Les agriculteurs ont averti qu’une pénurie de bouchers pourrait voir jusqu’à 120 000 animaux abattus dans les fermes puis incinérés car ils ne peuvent pas aller à l’abattoir et ils n’ont plus nulle part où les loger.

Les éleveurs de porcs ont organisé une manifestation devant la conférence des conservateurs à Manchester début octobre, appelant à un programme de visa temporaire pour amener plus de bouchers au Royaume-Uni.