Eric Zemmour est l' »étoile montante » de la droite française et a été pressenti pour se présenter au second tour de la présidentielle contre Emmanuel Macron lors des élections de l’année prochaine. L’ancien journaliste de 63 ans a même été surnommé un Donald Trump gaulois pour son populiste. vues. S’exprimant alors qu’il se bat pour obtenir le soutien des 500 élus nécessaires pour se présenter au scrutin de l’année prochaine, M. Zemmour a déclaré que la France devrait déchirer les accords du Touquet.

L’accord bilatéral a été signé en 2003 et a essentiellement déplacé la frontière britannique vers la côte française.

Il a parlé alors que le nombre de migrants traversant la Manche atteignait des niveaux record – avec plus de 1 000 ayant terminé le voyage jeudi, a confirmé la UK Border Force.

Interrogé sur l’accord, M. Zemmour a déclaré au Telegraph : « Je suis tout à fait d’accord.

«Nous ne sommes pas à la merci de l’Angleterre ou là pour être payés pour surveiller vos frontières.

« Qui est votre Premier ministre ? Qu’était-il avant d’être Premier ministre ?

« Je repose mon cas. »

Il a ensuite rendu hommage au talisman du Brexit et à son succès électoral qui a permis aux conservateurs de remporter une victoire écrasante en 2019.

M. Zemmour a déclaré qu’il « me parait intelligent, cultivé et imprévisible ».

Il a ajouté : « Mais surtout, lui et son équipe ont réussi un exploit politique absolument incroyable dans la ligne directe du parti conservateur de Disraeli, à savoir, et c’est ce que je défends depuis des mois, une alliance entre la bourgeoisie patriote et classes ouvrières.

« Pour cela, je lui tire mon chapeau.

« C’était magnifique de voir tous ces électeurs travaillistes quitter le navire. C’est exactement ce qu’il faut faire ici.

Une série d’enquêtes récentes a suggéré que M. Zemmour devance sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen.

Mais d’autres ont commencé à se demander si la «bulle Zemmour» est sur le point d’éclater.

Cela est intervenu après que deux sondages l’ont placé derrière le leader du Rassemblement national.

M. Macron est resté confortablement devant les deux à 25-30%.