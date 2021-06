Brexit news: un initié de l’UE admet que le camouflet suisse est aussi mauvais que le Brexit – le pouvoir du bloc diminue | Politique | Nouvelles

L’ancien fonctionnaire de la Commission européenne Georg Riekeles a écrit que le retrait de Berne des querelles de longue date sur un nouvel “accord-cadre” a déclenché une “crise profonde dans les relations bilatérales” pour Bruxelles. Le gouvernement suisse a abandonné ses pourparlers avec Bruxelles, craignant que trop de concessions n’aient été faites, y compris la compétence de la Cour de justice européenne, afin d’accéder au marché unique du bloc. Ses principaux responsables politiques ont déclaré que les électeurs rejetteraient en fin de compte tout accord qui confierait trop de souveraineté aux eurocrates de la capitale belge.

M. Riekeles, membre clé de l’ancienne équipe de négociation de l’UE sur le Brexit, a fait valoir que le débrayage pourrait inciter la Suisse à “repenser sa relation avec le bloc aussi fondamentale que celle du Royaume-Uni après le référendum sur le Brexit de 2016”.

Écrivant pour le site Web du Project Syndicate, il a déclaré que bien qu’il ne soit pas membre de l’UE, les relations de la Suisse avec Bruxelles « se rapprochent ».

«Grâce à quelque 120 accords bilatéraux, la Suisse est membre de l’espace Schengen sans frontières, est étroitement intégrée à l’UE dans des domaines tels que les transports, la recherche et le programme d’échange d’étudiants Erasmus, et bénéficie d’un accès complet au marché unique en secteurs de la finance aux produits pharmaceutiques », a-t-il ajouté.

Le contrôle des subventions de l’État a été l’un des principaux points d’achoppement des discussions sur une nouvelle relation commerciale Suisse-UE.

C’est là que M. Riekeles soutient que les querelles sont entrées en collision avec les pourparlers séparés de la Commission sur un accord commercial post-Brexit avec la Grande-Bretagne.

À propos des négociations suisses, il a écrit : « Les pourparlers avaient été rendus difficiles en raison de désaccords sur les règles en matière d’aides d’État.

«Dans le cadre de l’ACI, l’UE a proposé un accord à deux piliers selon lequel les règles de l’UE s’appliqueraient en Suisse mais seraient mises en œuvre par le biais d’un mécanisme de surveillance suisse autonome doté de pouvoirs équivalents à ceux de la Commission européenne.

“Mais lorsque l’UE a négocié sa relation post-Brexit avec le Royaume-Uni, certains en Suisse pensaient que le Royaume-Uni avait reçu un” meilleur “accord d’aide d’État.”

M. Riekeles, cependant, a affirmé que “l’envie du Brexit est tout à fait injustifiable” parce que la Grande-Bretagne a quitté le marché unique de l’UE, tandis que la Suisse devait y rester.

Selon l’ancien négociateur du Brexit, l’UE a fait d’importantes concessions pour inciter la Suisse à signer l’accord-cadre institutionnel.

Il a suggéré que le fait de remettre des victoires encore plus importantes pour encourager Berne à revenir à la table pourrait amener les pays à repenser leur adhésion à l’UE.

« L’UE ne pouvait pas concéder plus. Précisément parce que ces questions délicates ne sont pas propres à la Suisse, l’UE ne peut pas donner un laissez-passer aux Suisses », a écrit M. Riekeles.

« Traiter tous les pays de la même manière est important non seulement pour l’intégrité du marché unique, mais aussi pour la viabilité politique de l’UE. Si l’UE accordait aux non-membres des privilèges que même les membres n’ont pas, davantage pourraient se diriger vers la sortie.

“L’UE et la Suisse doivent trouver des solutions dans un cadre de règles commun, pas en dehors d’elles.”

Il a affirmé que beaucoup en Suisse ne reconnaissent pas « leurs privilèges exorbitants vis-à-vis de l’UE ».

Il a ajouté : « Cette sélection ne peut pas continuer après le Brexit.

“Dans l’ensemble, le gouvernement suisse a montré peu d’intérêt pour un règlement équitable du marché unique avec l’UE et, après avoir rompu les pourparlers, doit maintenant faire face à des conséquences économiques immédiates.”

M. Riekeles, maintenant membre du groupe de réflexion basé à Bruxelles European Policy Centre, a déclaré que l’UE doit faire des “choix difficiles” sur les conséquences économiques auxquelles la Suisse doit faire face à la suite de son débrayage.

Il a déclaré: «L’UE doit bientôt faire d’autres choix difficiles, notamment en ce qui concerne la participation de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe du bloc.

« La coopération en matière de recherche est évidemment mutuellement bénéfique. Mais avec les Suisses qui retardent leurs contributions financières et rejettent leurs efforts pour trouver des solutions institutionnelles viables, l’UE n’a apparemment pas d’autre choix que de mettre le pied à terre. »

L’ancien eurocrate a conclu que les « partenariats économiques plus larges » de l’UE sont également en jeu, presque comme si Bruxelles devait agir pour s’assurer qu’il ne soit pas perçu comme un toucher doux.

« La rupture UE-Suisse survient alors que le gouvernement britannique affronte effrontément l’Union en s’éloignant des dispositions clés du protocole Irlande-Irlande du Nord et en demandant à l’UE de s’adapter. Le soutien norvégien à l’EEE étant de plus en plus instable, plusieurs des partenariats économiques plus larges de l’UE sont en jeu », a déclaré M. Riekeles.