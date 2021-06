Brexit news: un journaliste allemand admet que le Royaume-Uni “nous laisse derrière lui” – “Un cadavre nous sourit !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni a rompu tous les liens avec l’UE à la fin de l’année dernière après qu’un accord commercial post-Brexit a été signé à la 11e heure après près d’un an de pourparlers tendus et souvent amers entre les deux parties. Cela a mis fin aux 47 ans d’adhésion de la Grande-Bretagne au bloc, Boris Johnson célébrant la nouvelle souveraineté du Royaume-Uni et insistant sur le fait que le pays prospérera en dehors du bloc. Il semble maintenant que le point de vue se soit rapidement étendu à l’Allemagne, Gabor Steinart concédant que la Grande-Bretagne se porte “mieux” que l’Allemagne pendant la pandémie et malgré le Brexit, le Royaume-Uni est désormais sur la “voie rapide économique”.

La Grande-Bretagne a progressé dans son programme de vaccination contre le Covid, avec 40% du Royaume-Uni entièrement vacciné contre seulement 19% en Allemagne, selon les statistiques de Our World In Data.

Le propre déploiement de la vaccination de l’UE a trébuché d’une catastrophe à l’autre, le bloc étant englouti dans des rangées avec le fabricant de vaccins AstraZeneca sur des problèmes de production et d’approvisionnement qui ont vu les États membres exprimer leur fureur.

M. Steingar a fait un certain nombre d’aveux dans un article pour le site d’information allemand Focus Online intitulé “”Le cadavre nous sourit”: pourquoi les Britanniques de Boris Johnson nous laissent maintenant derrière sur le plan économique”.

Il a écrit : « Boris Johnson et ses Britanniques n’ont pas besoin d’être compris.

“Mais un coup d’œil sur l’île ne peut pas faire de mal pour voir ce qui s’est mieux passé et ce qui va mieux là-bas pendant la pandémie par rapport à l’Allemagne.

“Malgré le Brexit, la Grande-Bretagne est actuellement sur la voie économique rapide.

« Pour mieux se reconnaître, les vaniteux se regardent dans le miroir et les plus sages regardent par-dessus la clôture du jardin.

“Ce que nous, Allemands, voyons là-bas, surtout quand nous regardons au loin et sur l’île britannique, devrait nous faire réfléchir.

Le journaliste et auteur a déclaré comment, malgré la pandémie, l’économie britannique devrait croître de 5,3% cette année et de 5,1% en 2022, ajoutant que “l’Allemagne croît également, mais plus lentement”.

Il a écrit : « Les avantages souvent vantés de l’UE par rapport à l’outsider britannique n’ont pas fait le saut des discours politiques à la réalité économique.

M. Steingar a déclaré que le secteur des services au Royaume-Uni devrait enregistrer son taux de croissance le plus élevé en 24 ans en 2021 – malgré tous les discours catastrophiques des politiciens à la suite du Brexit.

Et, l’Allemand a finalement souligné les chiffres du chômage de Statista pour mars, qui montrent la proportion de personnes au Royaume-Uni sans emploi à 4,8% contre 6,2% en Allemagne.

Il a déclaré: “Grâce à des taux de chômage plus bas (voir graphique), la prospérité en Grande-Bretagne devrait augmenter plus rapidement en 2021 qu’en Allemagne.”

En conclusion, M. Steingar a suggéré que l’Allemagne n’avait pas besoin d’imiter ce que fait le Royaume-Uni, mais a admis : « Le cadavre nous sourit ».

L’Allemand a écrit : « Nous n’avons pas besoin de copier la méthode britannique, mais nous devons la comprendre.

“L’État-nation déclaré mort par de nombreux politiciens allemands semble bien vivant sur l’île.

“On a l’impression que le cadavre nous sourit.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.