Brexit news : un journaliste allemand prédit que le Royaume-Uni pourrait « s’effondrer » du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit: les entreprises allemandes critiquent le Royaume-Uni pour des problèmes douaniers

Aujourd’hui (mercredi) marque cinq ans jour pour jour depuis que le Royaume-Uni a voté avec une marge de 52 % contre 48 % pour quitter l’Union européenne et mettre fin à près de cinq décennies d’adhésion au bloc commercial de Bruxelles. Le Royaume-Uni et l’UE s’affrontent actuellement au sujet de la mise en œuvre du protocole controversé d’Irlande du Nord, les entreprises et les commerçants étant de plus en plus frustrés par la bureaucratie sans fin du Brexit qu’ils rencontrent. Mais Brexit Britain a largement défié les prédictions apocalyptiques de Remainer pour le pays, concluant une série d’accords commerciaux post-Brexit lucratifs, dont le plus récent était avec l’Australie la semaine dernière seulement.

L’économie britannique se remet rapidement des impacts du Brexit et de la pandémie de coronavirus, avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 2,3% en avril – le plus grand bond depuis juillet 2020, lorsqu’il a augmenté de 7,3%.

Au cours du même mois, le Royaume-Uni a également importé plus de marchandises de l’extérieur de l’UE qu’à aucun moment depuis 1997, selon les chiffres de l’Office of National Statistics (ONS).

Malgré cela, Annette Dittert, correspondante à Londres du service d’information télévisé national et international allemand Tagesschau, a suggéré que la Grande-Bretagne ressentait désormais le plein impact du Brexit et avait du mal à y faire face.

Lorsqu’il a été suggéré à ses parties de l’économie britannique d’avoir déclaré que l’accord négocié sur le Brexit leur avait été « préjudiciable », elle a répondu : « Oui, ce sont des branches entières de l’industrie qui luttent vraiment pour survivre en ce moment.

« Les petites entreprises, en particulier, ne peuvent tout simplement pas faire face aux formulaires douaniers compliqués. Avant le Brexit, les pêcheurs, en particulier, étaient très courtisés : ils pourraient alors pêcher davantage car ils n’auraient plus à partager les eaux avec les pêcheurs de l’UE.

“On ne leur a pas dit qu’ils ne pourraient alors plus vendre leur poisson, car les exportations vers l’UE leur sont désormais difficilement possibles en raison de la paperasserie fastidieuse à la douane.

“Jusqu’à présent, le gouvernement britannique a largement laissé les pêcheurs britanniques seuls avec cela – et beaucoup n’y survivront pas.

“De même, les entreprises qui dépendent des travailleurs de l’UE qui ne peuvent plus venir sont également touchées. En particulier l’industrie de la restauration à Londres et dans ses environs.

“Mais même ici, cela n’a pas encore atteint la conscience du public, car de nombreux hôtels et restaurants sont toujours fermés, mais cela deviendra plus visible après la pandémie.

“La négociation de nouveaux accords commerciaux prendra de nombreuses années et il faudra encore de nombreuses années pour que la rupture avec l’UE ait de réels effets positifs sur l’économie britannique, le cas échéant.”

La journaliste allemande a également affirmé que le Royaume-Uni restait “divisé” sur le Brexit, “au moins la moitié des Britanniques” s’opposant toujours à la rupture avec l’UE, ce qu’elle ne voit pas changer.

Commentant l’humeur des « Brexiteers passionnés », Mme Dittert a déclaré : « Dans la nuit du 31 janvier, lorsque le Brexit a eu lieu, il y a eu une petite liesse sur la place devant le Parlement.

“Mais c’était fini très rapidement. Johnson n’est même pas sorti de la porte du 10 Downing Street – et personne d’autre que Nigel Farage ne voulait être vu avec les partisans du Brexit ce soir-là.

“Pendant ce temps, les Remainers se sont assis à la maison; beaucoup, que je connais bien, ont mal géré la situation à ce jour. La plupart l’ont accepté, mais le pays reste divisé sur cette question.

“Je dirais qu’au moins la moitié des Britanniques sont toujours très mécontents de la décision et de ses conséquences, et je soupçonne également que cela va rester ainsi.”

Mme Dittert a également répondu à la possibilité d’un ressentiment envers le Brexit en faveur de l’indépendance de l’Écosse, soulignant les avantages et les difficultés auxquels le premier ministre écossais Nicola Sturgeon était confronté.

Mais elle a conclu en affirmant que le Brexit avait “exacerbé les divisions qui existaient déjà” entre les quatre nations du Royaume-Uni et qu’en conséquence, la Grande-Bretagne pourrait “s’effondrer à un moment donné”.

Le journaliste allemand a déclaré: “Le Brexit détruit actuellement beaucoup – il reste à voir s’il aura également un impact créatif. Mais surtout, il a libéré des forces centrifuges dans la structure fragile du Royaume-Uni.

“En tant que société profondément sociale-démocrate, les Écossais sont sceptiques quant au style de gouvernement nationaliste de plus en plus anglais de Johnson.

“D’un autre côté, l’indépendance est devenue beaucoup plus difficile et compliquée pour les Écossais après le Brexit : ils auraient alors une frontière extérieure de l’UE à travers l’île. Avec les liens étroits entre l’Écosse et l’Angleterre, ce serait très compliqué.”

Elle a ajouté : “En général, on peut donc dire : le Brexit a exacerbé les clivages qui existaient déjà entre les quatre nations – et il n’est plus inconcevable que le Royaume-Uni dans sa forme actuelle s’effondre réellement à un moment donné.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.