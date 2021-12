Brexit news : un magazine allemand se moque du Premier ministre après la sortie de la bombe de Frost | Politique | Des nouvelles

Christine Leitner, rédactrice en chef de la publication allemande Stern, a écrit sur le départ de Lord Frost et l’impact que cela pourrait avoir sur le Brexit. Dans cet article, Mme Leitner s’est moquée du Premier ministre tout au long. Cela fait suite au départ de Lord Frost en tant que négociateur du Brexit la semaine dernière.

Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, a depuis été appelée à négocier le nouvel accord.

Mais le départ du négociateur du Brexit a été utilisé comme une arme politique dans cet article de Mme Leitner.

Elle a écrit : « Dans son discours, Boris Johnson avait promis aux Britanniques de faire de la Grande-Bretagne l’économie la plus prospère d’Europe d’ici 2050.

« Il reste encore beaucoup de temps jusque-là – mais étant donné les défis dramatiques auxquels le pays est actuellement confronté, Johnson devra utiliser chaque seconde pour sortir le pays de la crise.

« Le Brexit est un fardeau pour l’économie et les consommateurs, et la vie au Royaume-Uni est devenue encore plus chère. »

Lord Frost a estimé que la « direction de déplacement » du gouvernement, ainsi que les craintes concernant les mesures « coercitives » de Covid et le souhait que le Royaume-Uni devienne une économie « légèrement réglementée et à faible taux d’imposition », étaient tous suffisants pour changer d’avis sur continuant comme négociateur pour le gouvernement.

« Mais le pays n’est pas seulement remis en cause économiquement. Politiquement aussi, le Royaume-Uni est sur une série de défaites.

« Le soutien du Premier ministre s’effondre.

« La raison : alors que Johnson et certains collègues du parti ont passé le confinement lors des fêtes et que le Premier ministre envisage des mesures plus strictes en cas de pandémie, les députés conservateurs se détournent lentement de lui. »

Un responsable de l’UE a fait part au Guardian de son inquiétude au sujet de la nomination de Liz Truss : Brexit – nous ne retenons pas notre souffle.

Cependant, David Bannerman, ancien député européen conservateur pour l’Est de l’Angleterre, a clairement indiqué ce qu’il pensait être les intentions de Mme Truss, en tweetant : « Ne vous attendez pas à un affaiblissement des lignes sur le protocole. L’article 16 fait signe. »

Mme Leitner a ajouté : « Boris Johnson n’aurait que deux options : changer ou partir.

« Dans tous les cas, les conservateurs devraient revenir aux politiques conservatrices pour lesquelles ils ont été élus.

« Et le Premier ministre doit sérieusement se demander s’il veut ou non soutenir ce changement.

« La démission de David Frost est un tournant. « J’ai l’impression que l’ancien Boris Johnson que nous connaissions et aimions il y a quelques années avait été détourné », a déclaré Bridgen à ITV.

Le journaliste a conclu : « On peut se demander si la Grande-Bretagne deviendra bientôt la ‘plus grande économie’ d’Europe.

« En tout cas, Boris Johnson essaie toujours de faire de son mieux à sa manière. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg