Brexit news : un militant anti-Brexit s’engage à défier les lois prévues sur les manifestations | Politique | Nouvelles

in

Hier soir, les députés ont approuvé le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux qui propose une série de modifications aux lois britanniques. En plus de viser à renforcer les peines pour les infractions existantes, le projet de loi cherche également à imposer des restrictions supplémentaires à certaines manifestations.

Il permettra d’imposer des limites de temps et de bruit aux manifestations, les coupables d’infractions aux lois étant passibles d’une amende ou même d’une peine de prison.

Certains ont surnommé la législation “la loi Steve Bray”, affirmant que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, visait l’ardent militant anti-Brexit avec les modifications apportées aux lois de protestation.

M. Bray manifeste régulièrement devant la Chambre des communes, diffusant de la musique dans des haut-parleurs et criant dans un mégaphone.

Après que le projet de loi a reçu le consentement des Communes par 365 voix contre 265 la nuit dernière, le Rejoiner a juré de continuer à protester.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Notre histoire saluera tous ceux qui se sont opposés à ce gouvernement corrompu, tout comme l’histoire condamnera ce gouvernement autoritaire et criminel.

“La bonne volonté l’emporte toujours sur le mal.

“Nous faisons de ce gouvernement criminel une histoire pour notre avenir.

“Si je dois aller en prison pour avoir protesté et avoir demandé des comptes à ces fous corrompus, qu’il en soit ainsi.

“Premièrement, la police doit l’appliquer, deuxièmement le pouvoir judiciaire doit criminaliser les gens pour cela.”

Il a ajouté: “Si nous allons déjà être criminalisés pour avoir manifesté avec une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans, nous pouvons aussi bien aller jusqu’au bout et en faire en sorte que cela en vaille la peine.”

LIRE LA SUITE : L’UE s’est tiré une balle dans le pied ! Bloc a essayé et échoué à voler des affaires au Royaume-Uni

Les libéraux-démocrates ont déposé des amendements dans le but de supprimer les parties du projet de loi qui impose des conditions aux cortèges et aux manifestations.

Mais l’amendement du parti a été rejeté par 354 voix contre 273.

La ministre du Shadow Home Office, Sarah Jones, a déclaré que le projet de loi “allait trop loin” dans la réforme de la législation sur l’ordre public.

Elle a déclaré: “Les nouvelles mesures du projet de loi ciblent les manifestants parce qu’ils sont trop bruyants et causent un grave malaise ou une grave gêne.”

Pendant ce temps, l’ancien membre du cabinet conservateur David Davis a averti que “les manifestations entraînent des inconvénients” et doivent être respectées en tant que droit démocratique.

Défendant le projet de loi, la ministre de l’Intérieur, Victoria Atkins, a déclaré : « Le projet de loi n’empêche pas la liberté de manifester. Il équilibre cette liberté avec les droits et libertés des autres.

Le projet de loi doit encore être débattu et voté à la Chambre des Lords avant de devenir loi.

Si les pairs rejettent le projet de loi ou modifient la législation pour supprimer les restrictions sur les manifestations, il reviendra une fois de plus aux Communes pour un examen et un débat plus approfondis.