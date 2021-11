Brexit news : un militant énumère cinq raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne est mieux en dehors de l’UE | Politique | Nouvelles

Macron dit que « la balle est dans le camp britannique »

Jayne Adye a offert son analyse optimiste alors que les tensions entre le Royaume-Uni et le bloc continuaient de mijoter dans un certain nombre de domaines clés, notamment la querelle en cours au sujet du protocole d’Irlande du Nord et l’âpre différend sur l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques. Le directeur du groupe de campagne Get Britain Out a déclaré que malgré la nature de plus en plus tendue des relations entre Londres et Bruxelles, il y avait de nombreuses raisons d’être joyeux.

Citant un programme qui a été très vanté par le Premier ministre Boris Johnson, elle a souligné : « Le premier port franc du Royaume-Uni a maintenant été ouvert à Teesside, les entreprises et les investisseurs de la région bénéficiant de taux d’imposition réduits et de réglementations d’urbanisme assouplies. Tout cela n’est possible qu’à cause du Brexit.

Mme Adye a également souligné une évolution récente qui semble aller à l’encontre des affirmations de Remainers concernant un exode massif d’entreprises à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Elle a expliqué : « La société de carburant Royal Dutch Shell – désormais connue simplement sous le nom de Shell – a décidé de fermer son siège social néerlandais et de baser toutes ses opérations au Royaume-Uni en raison de notre orientation mondiale après le Brexit. »

Boris Johnson sera soutenu par la force continue de la ville (Image: GETTY)

Le président français Emmanuel Macron (Image : GETTY)

En ce qui concerne le Square Mile, Mme Adye a suggéré que la Grande-Bretagne était également en bonne position en raison de sa libération de Bruxelles.

Elle a déclaré : « L’UE a été forcée d’étendre la capacité des entreprises européennes à utiliser les chambres de compensation de services financiers de la City de Londres, car les chambres de compensation basées dans l’UE ne peuvent pas répondre à la demande et les entreprises de l’UE ne veulent pas abandonner leurs relations établies avec Londres. entreprises basées.

Soulignant une situation de plus en plus alarmante qui a vu l’Autriche imposer un verrouillage complet au cours des derniers jours, Mme Adye a ajouté: «Les prévisions de croissance économique du Royaume-Uni devraient dépasser de loin la zone euro, car de nombreux pays du continent européen de revenir aux blocages en raison d’une escalade des cas de Covid. »

Le ministre du Brexit, Lord David Frost (Image : GETTY)

Enfin, en référence à l’objectif déclaré du Royaume-Uni de forger de nouvelles relations commerciales post-Brexit, Mme Adye a déclaré : Le Partenariat du Pacifique (CPTPP) avance toujours à un bon rythme et devrait être terminé avant la fin de 2022. »

S’exprimant vendredi, le président français Emmanuel Macron a accusé la Grande-Bretagne de jouer avec les nerfs de son pays dans une dispute post-Brexit sur les droits de pêche et a déclaré que la France « ne cédera pas ».

Il a renouvelé ses critiques à l’encontre de la Grande-Bretagne dans le différend, qui a nui aux relations entre les deux pays, après que la France a déclaré qu’elle attendait toujours que 150 autres licences soient délivrées aux navires français pour pêcher dans les eaux britanniques.

Le président français a déclaré aux journalistes : « Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions. Ils jouent avec nos nerfs. Nous ne céderons pas. »

Boris Johnson visite Teesport plus tôt cette année (Image: GETTY)

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

Les relations entre les alliés traditionnels Paris et Londres sont devenues de plus en plus tendues depuis que la Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’UE en 2016, le différend sur la pêche étant une source de tension majeure.

Paris affirme que Londres aurait dû délivrer plus de bateaux français avec des licences pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne, tandis que la Grande-Bretagne dit qu’elle respecte les accords qui ont été convenus.

Le différend porte sur la délivrance de licences de pêche dans les eaux territoriales de six à 12 milles marins au large des côtes britanniques et dans les mers au large de l’île anglo-normande de Jersey.

Les critiques du protocole soutiennent qu’il a entraîné une frontière le long de la mer d’Irlande, créant ainsi un fossé entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Cinq moments clés du Brexit (Image : Express)

Des militants se sont réunis samedi à la frontière entre l’Irlande du Nord et la République pour mettre en garde le gouvernement britannique contre le déclenchement de l’article 16, suspendant ainsi le mécanisme visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Une foule s’est rassemblée à Carrickcarnon pour exiger que les accords post-Brexit introduits pour l’Irlande du Nord soient maintenus et protégés, dans le cadre des négociations en cours entre le Royaume-Uni et l’UE.

Damian McGinty, de Border Communities Against Brexit, a déclaré à la foule que la majorité des Irlandais du Nord s’opposaient à la sortie du Royaume-Uni de l’UE.

Il a déclaré : « N’oubliez pas que 56% ont voté pour rester et nous avons voté pour rester dans l’UE et par tout calcul qui est majoritaire.

Les manifestants expriment leurs inquiétudes concernant une frontière dure (Image: PA)

« Et une majorité soutient également le protocole, le DUP ne parle pas pour nous. »

M. McGinty a visé le négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, et a qualifié son approche du Brexit de « honteuse ».

Il a souligné : « L’Union européenne a un rôle essentiel à jouer ici.

Il a déclaré que si le Royaume-Uni déclenchait l’article 16, qui suspendrait des éléments du protocole, « l’UE doit être solidaire de l’Irlande et être solidaire des personnes qui vivent dans cette région ».