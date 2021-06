Brexit news : un militant français envisage le succès du Brexit en Grande-Bretagne – Qu’est-il arrivé à ‘Apocalypse’ | Politique | Nouvelles

Liz Truss présente un accord commercial avec l’Inde

François Assenlineau, le fondateur du parti anti-UE, Union républicaine populaire, s’est tourné vers les médias sociaux après le dévoilement d’accords d’une valeur totale de 21,6 milliards de livres sterling, avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein vendredi. Le Premier ministre norvégien Erna Solberg a donné un aperçu de l’ampleur de l’accord, le décrivant comme “le plus grand accord de libre-échange que nous ayons jamais conclu”.

M. Asselineau, qui prône le retrait de son pays de l’UE et de la zone euro, a ensuite tweeté : « Loin de s’isoler du reste du monde, le Royaume-Uni post-Brexit trouve rapidement sa place.

« Il a déjà signé des accords commerciaux avec l’UE, Singapour et le Japon.

« Il vient de signer un accord de libre-échange avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Liz Truss a conclu trois autres accords commerciaux vendredi (Image: GETTY)

Tweet de François Assenlineau (Image : Twitter)

“Il est en négociations avec l’Australie, les États-Unis, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Mexique.”

Il a ajouté : « Dans l’attente de l’arrivée de l’Apocalypse que les européistes ont prédit pour les Anglais après le Brexit, mais rien n’est encore arrivé. #Frexit.

Saluant l’accord, Mme Solberg a néanmoins admis : « Un accord de libre-échange ne sera pas aussi satisfaisant que l’accord EEE.

François Assenlineau, le fondateur du parti anti-UE Union républicaine populaire (Image: Wikipedia)

“Un accord de libre-échange signifie plus de bureaucratie et des coûts accrus pour les entreprises et les citoyens, et il est moins dynamique que ce que nous avons au sein de l’EEE.

“L’accord ne supprime pas non plus toutes les barrières commerciales. Certaines ne sont pas résolues.”

Le ministre islandais des Affaires étrangères, Gudlaugur Thor Thordarson, a salué “un accord historique qui marque un tournant dans les relations entre les deux pays”.

Erna Solberg, Premier ministre norvégien (Image : GETTY)

Le ministre islandais des Affaires étrangères Gudlaugur Thor Thordarson (Image: GETTY)

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni est l’un des marchés d’exportation les plus importants de l’Islande et, en raison des liens étroits entre les deux pays, il a été jugé extrêmement important de conclure un futur accord avec le Royaume-Uni à ce stade. »

L’accord est la première fois que les trois pays européens ont inclus des chapitres dédiés sur le commerce numérique et les petites entreprises dans un accord commercial, ce qui en fait le plus avancé qu’ils aient fait à ce jour.

Il réduit considérablement les droits de douane jusqu’à 277% pour les exportateurs vers la Norvège de West Country Farmhouse Cheddar, Orkney Scottish Island Cheddar, Traditional Welsh Caerphilly et Yorkshire Wensleydale.

Liz Truss factfile (Image: Express)

Il existe également des réductions tarifaires et des quotas sur le porc, la volaille et d’autres produits. Les vins et spiritueux britanniques, dont le Scotch Whisky, seront également désormais reconnus en Norvège et en Islande.

La réduction des tarifs d’importation sur les crevettes, les crevettes et l’églefin réduira les coûts de transformation du poisson au Royaume-Uni, contribuant ainsi à soutenir quelque 18 000 emplois dans cette industrie en Écosse, dans l’East Yorkshire et dans le nord du Lincolnshire.

S’exprimant vendredi, Mme Truss a déclaré: “L’accord d’aujourd’hui sera un coup de pouce majeur pour notre commerce avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, développant une relation économique d’une valeur déjà de 21,6 milliards de livres sterling, tout en soutenant l’emploi et la prospérité dans les quatre pays du pays.”

Ranil Jayawardena a tweeté sa chronique pour Express.co.uk vendredi (Image: Twitter)

Le ministre du Commerce international, Ranil Jayawardena, a ajouté : « Cet accord montre que le Royaume-Uni continuera d’être un partenaire commercial de choix, alors que nous définissons l’agenda commercial mondial dans des domaines tels que le commerce électronique et le changement climatique.

«Plus de commerce et plus d’investissements stimuleront la croissance et soutiendront les emplois dans tous les coins de notre pays.»

L’accord permet également aux professionnels hautement qualifiés d’entrer en Norvège, en Islande et au Liechtenstein à des fins commerciales, signifie des processus de visa plus rapides et plus simples et inclut la reconnaissance des qualifications professionnelles – ainsi les infirmières, les avocats, les vétérinaires et les autres professionnels auront une voie claire pour demander à avoir leur qualification reconnue pour travailler dans les pays partenaires.