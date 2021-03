Brexit news: Un nombre record d’Européens demandent la résidence au Royaume-Uni après la sortie de l’UE | UK | Nouvelles

Un nombre record de citoyens de l’UE ont obtenu le droit de rester au Royaume-Uni après le Brexit, Londres restant le lieu de résidence le plus populaire. Pas moins de 17 pour cent de la population de Londres est maintenant composée d’Européens, avec 1,6 million d’appels dans la capitale britannique. Au total, 4,6 millions de ressortissants de l’UE vivent et travaillent au Royaume-Uni, soit 1,5 million de plus qu’avant le Brexit, selon le Times.