Brexit news : un nouveau rapport montre qu’un changement majeur pourrait créer 200 000 emplois dans la révolution verte | Royaume-Uni | Nouvelles

Le dernier rapport de l’association caritative alimentaire et agricole Sustain et de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), intitulé The Case for Local, affirme que cet énorme mouvement pourrait soutenir une reprise économique verte et restaurer la nature. Ils exhortent Boris Johnson et son gouvernement du Parti conservateur à utiliser les fonds d’investissement post-Brexit pour combler les lacunes des infrastructures alimentaires locales afin de générer de nombreux avantages environnementaux et sociaux.

Le rapport des organismes de bienfaisance définit « local » comme un aliment produit à une courte distance de l’endroit où il est consommé.

Cela, disent-ils, s’accompagne souvent d’une structure sociale et d’une chaîne d’approvisionnement comprenant des coopératives, des systèmes de livraison à domicile et des marchés, ce qui contraste énormément avec le vaste et vaste système de supermarchés britannique.

Le rapport indique que chaque 10 £ dépensés avec le système de box se traduit par 25 £ dépensés dans la région contre 14 £ lorsque le même montant est dépensé dans un supermarché.

Les deux organisations caritatives citent une enquête récemment publiée sur les programmes de boîtes de légumes qui a montré que plus des deux tiers (67 pour cent) des 101 producteurs étaient « à petite échelle ».

Malgré cela, ces systèmes de box fournissent encore régulièrement jusqu’à 300 box par semaine aux communautés locales.

Une étude distincte de 228 systèmes de box dans quatre pays, dont 147 au Royaume-Uni, a révélé que plus de quatre sur 10 (41 %) utilisaient des produits de leurs propres fermes et plus des trois quarts (76 %) dans un rayon de 100 km.

Ce rapport ajoute que plus des deux tiers (70 pour cent) des haricots, pois et asperges dans les supermarchés britanniques sont expédiés par avion.

Ces résultats précèdent la publication du deuxième volet de la stratégie alimentaire nationale de Henry Dimbleby, qui sera publiée plus tard cette semaine.

Lucy Bjorck, conseillère politique principale à la RSPB, a déclaré que la campagne du gouvernement en matière de changement climatique pourrait être stimulée en déplaçant davantage de produits alimentaires au détail vers des sources locales.

Elle a ajouté : « En déplaçant davantage notre commerce de détail alimentaire vers des sources locales et respectueuses de la nature, le gouvernement pourrait aider à restaurer la nature à la campagne et à lutter contre le changement climatique.

« Une économie alimentaire locale florissante soutient divers systèmes agricoles qui apportent des avantages à la nature en soutenant une diversité d’habitats et de gestion.

« En proposant des produits à plus faibles émissions de production, les systèmes alimentaires locaux peuvent réduire notre empreinte carbone, reconnecter les gens à une alimentation saisonnière et réduire les déchets. »