Brexit news : un pêcheur de Jersey met en garde contre la montée de la colère contre les Français « irrespectueux » | Politique | Nouvelles

Et le pêcheur de troisième génération Jack Bailey les a accusés de n’avoir « aucun respect » et d’avoir coupé des lignes de casiers à coquillages au milieu de la colère suscitée par le Brexit. M. Bailey, qui attrape du homard et du crabe à bord de son bateau de 20 pieds, a déclaré que des tas de paperasserie avaient désavantagé la flotte de l’île.

Cependant, il refuse d’abandonner le métier dans lequel il travaille depuis 20 ans, déclarant : « Je ne reculerai pas quoi que fassent les Français ».

L’île anglo-normande de Jersey – située à seulement 16 miles au large des côtes françaises – est prise dans une dispute entre la France et la Grande-Bretagne au sujet des permis de pêche.

Le président français Emmanuel Macron a menacé d’empêcher les bateaux britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français si la situation n’est pas résolue.

S’exprimant mercredi à bord de son bateau White Waters, M. Bailey, 25 ans, a appelé à la suppression d’une grande partie des formalités administratives auxquelles la flotte de Jersey est confrontée.

Désignant un bateau de pêche français à proximité, il a déclaré: « Ce qui m’exaspère le plus, c’est que je vende mes affaires en Europe, je dois remplir 10 morceaux de papier.

« Tout doit être vérifié par le vétérinaire, mais il peut pêcher à mes côtés, rentrer en France ce jour-là et n’avoir aucun de ces papiers.

JUST IN: Le temps est écoulé ! Ann Widdecombe dit à Frost de prendre l’option nucléaire

« Si une extrémité gagne plus, l’autre va être foutue. C’est ce que ressentent une grande partie de la flotte de Jersey maintenant. »

Expliquant les différences dans la façon dont les bateaux jersiais et français pratiquent la pêche, il a déclaré: « Nous allons au nord et au sud et ils tireront leurs filets à l’est et à l’ouest et ils n’ont tout simplement aucun respect, ils vont simplement le couper.

« Il vous manquera des pots dans votre chaîne. »

Interrogé sur la répartition des fonds marins, M. Bailey a répondu qu’il s’agissait d’un « gentlemen’s agreement ».

Il a ajouté : « Vous ne touchez pas à ses pots, il ne touche pas aux vôtres.

« Parfois, il tire ses pots sur vous, vous les rejoignez simplement, juste par respect.

« Les deux dernières années avec les Français, ils ne se sont pas embêtés, ils ont juste dit ‘oh tu as commencé ça, nous le terminons’. »

Il a déclaré que les deux dernières années, après le vote sur le Brexit, avaient été « les pires années que je connaisse ».