Brexit news: Un pêcheur dit que les eaux britanniques se vident dans 5 ans à cause du français | Royaume-Uni | Nouvelles

Paul Bizec, le directeur de la Jersey Fishermen’s Association, a déclaré à GB News que la situation était devenue désastreuse pour les pêcheurs de Jersey, car la France a demandé au Royaume-Uni de leur accorder 75 autres licences de bateau de pêche, en plus des 100 déjà détenues par les pêcheurs français. Les commentaires interviennent au milieu d’une féroce querelle post-Brexit qui a conduit des politiciens français à menacer de couper l’alimentation électrique de Jersey.

M. Bizec a prévenu : « Nous n’aurons pas d’industrie dans cinq ans parce que les Français sont tellement gourmands !

Il a critiqué à quel point « ils veulent toutes nos eaux » alors qu’ils continuent de demander de plus en plus d’accès aux lieux de pêche britanniques malgré l’introduction de nouvelles règles post-Brexit pour prendre le contrôle de l’accès dont disposent les bateaux français.

Le pêcheur désespéré a poursuivi en affirmant que les pêcheurs de Jersey n’avaient « jamais eu plus de 70 navires auparavant ».

Mais les Français, a-t-il affirmé, « essaient d’obtenir un total de 140 à 200 » alors qu’il a présenté son argument pour les garder hors des eaux britanniques malgré les réactions féroces qui pourraient s’ensuivre.

Il a spéculé sur le fait qu’avec chaque règle imposée pour limiter leur activité de pêche, « ils vont pleurer comme des bébés » alors qu’il expliquait comment la ligne de pêche était devenue incontrôlable.

M. Bizec a ensuite critiqué le fait que « tout le temps » les Français « pleureront pour essayer d’en tirer profit ».

Le chaos fait suite aux nouvelles règles post-Brexit de l’accord de retrait selon lesquelles les pêcheurs de l’État doivent prouver qu’ils ont déjà pêché dans les eaux britanniques avant le Brexit pour obtenir une licence dans la zone de 6 à 12 milles marins des eaux britanniques, mais beaucoup le sont ne pas soumettre les bons documents ou simplement suivre les bonnes procédures.

Les tensions sur la question des licences ont pris une nouvelle tournure mercredi dernier lorsque le Premier ministre français Jean Castex a critiqué le Royaume-Uni qui menaçait les « relations bilatérales » avec le différend, affirmant qu’ils ne donnaient pas suffisamment de laissez-passer aux Français comme convenu dans l’accord de retrait.

M. Castex au visage rouge a crié « La Grande-Bretagne ne respecte pas sa propre signature » avant d’ajouter comment la France « mettra en cause tous les accords conclus sous la supervision de l’Union européenne » alors qu’il menaçait de traîner la Grande-Bretagne devant les tribunaux européens à cause du chaos.

Alors que dans une menace furieuse, le Premier ministre français a ajouté que « si nécessaire », la France remettrait également en question « les collaborations bilatérales que nous entretenons avec le Royaume-Uni dans de multiples domaines » – il s’agit notamment d’accords sur le commerce, la sécurité et les migrations.

Cela survient alors que les craintes augmentent à Jersey à la suite des menaces proférées par le président du Comité des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, qui a affirmé la semaine dernière que les pêcheurs normands étaient « prêts à attaquer St Helier » au sujet des licences et couperaient l’alimentation électrique de l’île.

Ses commentaires ont été soutenus par le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, qui a déclaré à la chaîne française BFM-TV que « la réduction des approvisionnements [of electricity to Jersey] est possible », mais il a souligné que « couper l’électricité à chaque habitant de Jersey cet hiver est quelque chose qui n’arrivera pas et quelque chose que je ne veux pas ».

Malgré les demandes de la France, le négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne avait été « extrêmement généreuse » avec les offres.

Mais les offres ont été spectaculairement rejetées au visage de la Grande-Bretagne après que des pêcheurs français ont déclenché le chaos lors du lancement d’un blocus sur les ports de Jersey en avril, ce qui a entraîné la mobilisation de la Royal Navy pour apaiser les tensions.

Les législateurs britanniques ont déclaré qu’il était ouvert à de nouvelles discussions avec les bateaux qu’il avait rejetés, mais les représentants de l’industrie de la pêche française ont maintenant menacé d’un blocus de Calais pour perturber le commerce transmanche ainsi que des menaces pour l’alimentation électrique de Jersey s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils vouloir.

Cela survient alors que la patience à Paris s’est émoussée face à ce que les responsables français appellent l’échec de la Grande-Bretagne à honorer sa parole depuis le Brexit, la pêche et la demande de Londres de renégocier le protocole d’Irlande du Nord visant à maintenir l’intégrité du marché unique de l’UE.