Brexit news: un professeur déclare que la France a une «dette politique» envers le Royaume-Uni après le choc du Brexit | Politique | Nouvelles

Le professeur John Keiger, directeur de l’Institut de recherche en études européennes de l’Université de Salford a également souligné que les Français avaient le plus à perdre si les relations entre Paris et Londres «se détérioraient au-delà du cosmétique». Le professeur Keiger s’exprimait après que Paris et Londres se sont affrontés au sujet des allégations françaises selon lesquelles les pêcheurs sont empêchés d’opérer dans les eaux britanniques en raison des difficultés à obtenir des licences.

Les pêcheurs français se sont également plaints des conditions imposées aux licences de pêche par Jersey sans aucune discussion avec Paris, et ont déclaré que les règles créaient effectivement de nouvelles règles de zonage.

Jeudi dernier, une cinquantaine de bateaux français ont convergé vers le port de Jersey à Saint-Hélier, incitant la Grande-Bretagne à envoyer deux navires de la marine en cas de blocus.

La France a également déployé des bateaux de patrouille, menacé de couper l’électricité de Jersey et suspendu l’accès des navires de pêche de l’UE.

Paris aurait également laissé entendre qu’il retarderait un accord sur les services financiers de l’Union européenne avec la Grande-Bretagne jusqu’à ce que le Premier ministre Boris Johnson accorde aux pêcheurs européens un accès équitable aux eaux britanniques.

Le nouvel accord commercial Royaume-Uni-UE ne couvre pas les services financiers et l’accès direct au marché unique européen pour les entreprises financières de la City de Londres n’a pas encore été décidé par le bloc.

L’universitaire de l’Université de Salford a qualifié l’incident de Jersey de simple «geste politique» et a affirmé que c’était toujours un «passe-temps populaire» pour les deux côtés de la Manche de «dénigrer l’anglais ou le français pour des raisons politiques nationales».

Cependant, il a souligné: “Mais il faut rappeler à Paris de ne pas dépasser la barre.”

Le professeur Keiger a également expliqué comment la coopération en matière de défense entre les deux pays place Londres dans une position plus forte que Paris.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson entraîne Nicola Sturgeon dans une enquête publique sur le coronavirus

Faisant référence aux traités de Lancaster House de 2010 pour la coopération en matière de défense et de sécurité entre la France et le Royaume-Uni ainsi qu’à une association militaire historique de longue date avec la Grande-Bretagne, il a affirmé qu’il s’agissait d’un «multiplicateur de forces françaises et d’une police d’assurance».

Il a souligné que la France et la Grande-Bretagne étaient «de sérieux alliés militaires et diplomatiques» à cause de ces accords et a souligné: «C’est pourquoi Paris a plus à perdre que Londres d’une grave détérioration de leurs relations.

«Sans ce multiplicateur de force, la France serait entravée au niveau international.»

Le professeur Keiger a conclu en disant que sans les relations avec le Royaume-Uni, le gouvernement français n’aurait finalement «guère d’autre choix que de jeter son lot militaire avec l’Allemagne» et le «nain politique et le ver militaire qu’est l’UE».

NE MANQUEZ PAS:

Boris Johnson a une décision de justice contre lui pour une dette de 535 £ [LATEST]

Le Royaume-Uni fait honte à l’UE alors que son intention est de mettre fin à la pratique “ barbare ” [REVEAL]

Début du rebond au Royaume-Uni: l’économie a grimpé de 2,1% en mars malgré l’enfer du verrouillage [INSIGHT]

Il a ajouté: «Même Macron sait qu’il est dans l’intérêt« vital »de la France de maintenir des relations de défense et de sécurité étroites avec la Grande-Bretagne.

«Maintenant que la Grande-Bretagne est partie, la France est joue contre l’Allemagne et pleinement consciente que son intérêt perpétuel de nier une hégémonie européenne est menacé.

“La France accumule beaucoup de dette politique. Londres devrait bientôt rembourser cette dette.”