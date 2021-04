Brexit news: Un protocole NI infuriant empêchant les médicaments d’atteindre le sol britannique | UK | Nouvelles

À la suite de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson, des contrôles sont imposés sur le commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Le ministre de la Santé d’Irlande du Nord, Robin Swann, un unioniste d’Ulster, a averti que cela pourrait interférer avec l’arrivée de la médecine.

Il a également attaqué la menace de l’UE de déclencher l’article 16, suspendant le protocole de l’Irlande du Nord, en janvier, qui, selon lui, a sonné l’alarme pharmaceutique.

Environ 98% des médicaments et équipements médicaux d’Irlande du Nord passent par la Grande-Bretagne.

M. Swann a commenté: «C’est quelque chose qui me préoccupe, c’est pourquoi nous nous sommes engagés de manière assez significative à cet égard.

«La période de dérogation pour les médicaments a été l’une des plus longues qui ait été effectivement convenue au début, ce qui nous a permis d’atteindre la fin de cette année pour que les choses soient réglées et dans un meilleur endroit.

«Tout le monde pensait que le travail progressait bien jusqu’à ce que l’UE déclenche l’article 16 sur les vaccins.

«Ces gens énervés, ces gens instables et qui, je suppose, ont accru le niveau de préoccupation que nous constatons, en particulier de la part des plus petits fournisseurs de médicaments et de dispositifs médicaux.»

Les syndicalistes sont furieux des nouveaux contrôles qui, selon eux, sapent la position de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

Plus tôt ce mois-ci, les émeutes loyalistes à travers la province ont été en partie attribuées à cette colère.

Si la menace de l’UE de suspendre le protocole nord-irlandais avait eu lieu en janvier, elle aurait abouti à des contrôles aux frontières entre l’Irlande et l’Irlande du Nord.

Le mouvement a été abandonné à la suite de l’indignation à Dublin, Londres et Belfast.

Mise à jour de 8h32: Prends ça, Bruxelles! La dispute sur le Brexit sur l’interdiction d’exporter des mollusques dans l’UE devrait prendre fin avec la modernisation des eaux

L’espoir est à l’horizon pour les pêcheurs de crustacés britanniques qui pourront exporter leurs marchandises vers l’UE après une interdiction.

L’interdiction annoncée par la Commission européenne empêche les pétoncles, les palourdes, les coques, les huîtres et les moules appelées mollusques bivalves d’être exportés vers le bloc à moins qu’ils ne soient prêts pour la consommation humaine après avoir été purifiés.

Dans un examen, l’Agence indépendante des normes alimentaires a déclaré qu’elle améliorerait 11 des 266 zones maritimes en eaux de classe A.

Mise à jour de 8h15: l’Australie “ souhaite donner un réel élan ” aux négociations sur l’accord post-Brexit “ Des progrès considérables! ”

Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a insisté sur le fait que “des progrès considérables” avaient été accomplis lors des discussions avec Liz Truss pour sceller un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni.

Le représentant australien a rencontré jeudi la secrétaire au Commerce international Liz Truss pour poursuivre les négociations en vue d’un nouvel accord commercial post-Brexit entre l’Australie et le Royaume-Uni.

M. Tehan a rejeté les inquiétudes concernant la durée des pourparlers, insistant sur le fait que les négociations se poursuivent en vue d’un accord de «libéralisation» entre les deux nations.

S’adressant au programme Today, le politicien australien a déclaré: «Liz m’a réservé un accueil très chaleureux et nous avons eu des discussions très fructueuses.