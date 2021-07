Brexit news : un rapport de vérification des faits français affirme que le Royaume-Uni devrait remercier l’UE pour ses vaccins | Monde | Nouvelles

in

Un rapport de vérification des faits sur France24 a rejeté les affirmations selon lesquelles le Brexit avait permis à la Grande-Bretagne d’avancer plus rapidement sur les vaccins que l’UE. Il a ajouté que “les citoyens britanniques, à la fois Brexiteers et Remainers, ont l’UE à remercier” pour les vaccins. Le clip a démystifié les affirmations de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a affirmé en décembre de l’année dernière que son gouvernement avait pu agir plus rapidement que ses voisins de l’UE en raison du Brexit.

À l’époque, M. Hancock a déclaré à Times Radio : “En raison du Brexit, nous avons pu prendre une décision sur la base du régulateur britannique.

“Et ne pas aller au rythme des Européens qui avancent un peu plus lentement.”

Le reportage “Fact or Fake” de France24 disait : “C’est faux.

“Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à commencer à vacciner.”

Le rapport a poursuivi: “Mais en fait, c’était une règle de l’UE qui a permis au Royaume-Uni de prendre une longueur d’avance sur d’autres États membres qui auraient pu l’utiliser s’ils le voulaient.

« Les vaccins doivent être approuvés pour une utilisation en Europe par l’Agence européenne des médicaments.

“Mais tous les États membres peuvent utiliser une mesure d’urgence pour autoriser temporairement des vaccins pour leurs citoyens en cas de pandémie.

« Si les citoyens britanniques ont accès aujourd’hui au vaccin, c’est grâce aux fonds européens.

Cela signifie que le Royaume-Uni a la plus forte proportion de sa population entièrement vaccinée, suivi de près par le Canada et Israël qui ont également eu un programme de vaccination très réussi.

Cependant, l’adoption du vaccin a été mitigée à travers l’Europe, les dirigeants se tournant vers l’application dans de nombreux États membres.

Plus tôt cette semaine, l’Allemagne et la France ont emboîté le pas à la Grande-Bretagne en rendant les vaccinations Covid-19 obligatoires pour tous les travailleurs de la santé.

M. Macron est allé plus loin et a insisté sur le fait que les Français doivent désormais montrer qu’ils sont soit vaccinés, soit qu’ils ont récemment été testés négatifs pour le virus pour entrer dans les cafés, restaurants, cinémas, trains à grande vitesse ou centres commerciaux.