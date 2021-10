S’exprimant mardi, un homme politique français et un haut responsable de l’UE, Thierry Breton a affirmé que ce qui se passe au Royaume-Uni est un « vrai drame ». L’UE souffrant de problèmes similaires, les Britanniques se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer M. Breton pour ses commentaires. Josh Williams a déclaré : « Etonnant qu’un responsable de l’UE dise que cela a été un désastre ?

« Ils ont peur que l’Allemagne ou la France s’en aille. »

Juliette Smith a ajouté: « La plupart sont dus aux blocages, c’est pourquoi des pans entiers d’Europe ont également des pénuries de chauffeurs. »

Un autre utilisateur de Twitter nommé Grant a également déclaré: « S’ils parlent toujours du Royaume-Uni, nous devons les faire secouer. »

Paul Williams a également déclaré que l’UE manquait de l’influence et du pouvoir financier du Royaume-Uni au sein du bloc.

S’adressant à la chaîne de télévision française BFMTV, M. Breton a affirmé que la Grande-Bretagne n’avait pas réussi à retrouver la prospérité que le gouvernement avait annoncée après avoir quitté l’UE.

Lors d’une attaque contre le Royaume-Uni, il a déclaré: « Regardez ce qui se passe avec les étagères des magasins, avec le réapprovisionnement en carburant, avec le manque d’infirmières et de médecins, avec la pénurie de chauffeurs de camion et avec tout ce qui est en construction.

« Ce qui se passe ces jours-ci est un désastre. »

Il a ajouté: « Considérez qu’après avoir dit qu’ils pourraient retrouver la prospérité, ce qui signifiait dans une certaine mesure que chaque ressortissant de l’UE serait expulsé – au moins une grande partie d’entre eux – eh bien maintenant, ils doivent revenir, car les infirmières manquent.

JUST IN: Liz Truss: le ministre des Affaires étrangères fait allusion à PLUS de méga-accords

Alors que le Brexit peut empêcher certains travailleurs de retourner au Royaume-Uni, d’autres sont partis en raison de la pandémie ou pour se lancer dans différentes industries.

De nombreux chauffeurs routiers britanniques ont également pris une retraite anticipée alors que leur nombre a régulièrement diminué au cours des dernières années, ont déclaré des experts du secteur.

S’adressant à Express.co.uk, Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, a affirmé qu’il était « mal » de blâmer le Brexit pour la crise actuelle.

M. Wright, qui s’est décrit comme un reste, a déclaré: « Ce n’est pas seulement paresseux, je pense que c’est faux.

« J’étais donc un Remainer absolument énorme et je pense toujours que c’était une décision extraordinaire.