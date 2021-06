La bannière, vue sur une photo publiée par le porte-parole du Conseil de l’UE, Berend Leyts, disait “Cornwall for Europe #stilleuropean” et a été affichée sur le mur d’un bâtiment agricole par le groupe anti-Brexit Cornwall for Europe.

En postant une photo aérienne de la bannière, Barend Leyts a tweeté : “Merci pour un accueil très chaleureux.”

Mais le tweet a déclenché la fureur des Brexiteers qui n’ont pas tardé à rappeler au responsable du Conseil qu’une majorité d’électeurs de Cornouailles ont choisi de quitter l’UE en 2016.

D’autres ont souligné qu’en dépit du Brexit, les Cornouailles et le reste du Royaume-Uni sont en effet toujours “européens”, car cela exclut d’être membre de l’UE.

Une personne a déclaré: “Nous sommes en effet toujours européens. Tout comme les Suisses.”

Et un autre : “Oui, nous sommes en Europe et sommes toujours européens. Pas à moins que nous ayons déménagé géographiquement et que personne ne me l’ait dit.”

Quelqu’un d’autre a plaisanté: “Oui, Cornwall est toujours en Europe et en Europe.

“Ils s’entendent vite là-bas, je vois.”

Un autre utilisateur de Twitter a fustigé: “Vraisemblablement destiné aux personnes non informées qui pensaient que le Brexit signifiait quitter l’Europe. Pas l’UE.”

Un autre a ajouté : “Imaginez être le genre de personne qui pense que parce que nous avons choisi de laisser le contrôle politique (bien) nous nous sommes éloignés de l’Europe géographique vers l’Atlantique. Nous sommes toujours voisins. (Aussi bien).”

La dispute est survenue à la fin du sommet du G7 à Cornwall.

Le Brexit est resté le sujet le plus discuté au sommet, en particulier après que le président français Emmanuel Macron ait suggéré que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a accusé le président français et d’autres personnalités de l’UE de parler de l’Irlande du Nord “comme s’il s’agissait d’un pays différent du Royaume-Uni”.

Il a qualifié de telles attitudes d'”offensives” et a appelé l’UE à faire preuve de “respect”, car de tels commentaires ont suscité de vives inquiétudes en Irlande du Nord.

Lors de sa conférence de presse de clôture, M. Macron a fermement nié avoir jamais remis en question la souveraineté britannique, mais a insisté sur le fait que le Royaume-Uni devait honorer les engagements auxquels M. Johnson avait souscrit dans l’accord de retrait du Brexit.

“Sur ce sujet, chacun doit revenir à la raison, et mon souhait est que nous réussissions, collectivement, à mettre en mouvement ce que nous avons tous décidé ensemble il y a plusieurs mois”, a-t-il déclaré.

“Nous devons le faire en toute sérénité et dans le respect mutuel, et je pense que les polémiques tous les matins ne sont pas utiles.”

La dispute persistante sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord dans l’accord – destiné à protéger le processus de paix en veillant à ce qu’il n’y ait pas de retour à une frontière dure avec la République – a éclipsé une grande partie du sommet.

M. Johnson a réitéré son avertissement selon lequel il pourrait retarder unilatéralement les derniers contrôles sur les viandes réfrigérées transférées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord – qui devraient entrer en vigueur à la fin du mois – à moins qu’il n’y ait une résolution du différend.

L’UE a déjà déclaré que sa patience était “très, très mince” et avait menacé de lancer une guerre commerciale à moins que le Royaume-Uni ne respecte ses obligations conventionnelles.