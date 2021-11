Brexit news: Un texte ambigu au cœur de la ligne de pêche France-Royaume-Uni expliqué | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne et la France se disputent depuis des décennies à propos de l’accès aux riches zones de pêche autour de leurs côtes de la Manche. La question de la pêche a marqué les négociations qui ont conduit à la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

Cette semaine, la Grande-Bretagne a donné 48 heures à la France pour renoncer à la menace de sanctions ou faire face à des poursuites judiciaires dans le cadre de l’accord commercial sur le Brexit plus tôt lundi.

Le président français Emmanuel Macron est revenu sur son échéance de minuit pour résoudre le différend en cours avec la Grande-Bretagne sur les droits de pêche.

Maintenant, dans sa dernière chronique dans Politico, Cristina Gallardo a déclaré que les deux pays ont interprété l’accord sur le Brexit différemment car le texte était « ambigu ».

Elle a déclaré: « L’accord commercial ultérieur – l’Accord de commerce et de coopération (ACT) – a été conclu la veille de Noël l’année dernière et couvrait le commerce des marchandises, mais comprenait également des chapitres sur l’investissement, des dispositions sur le poisson et la protection des données.

« Les deux accords ont laissé beaucoup de détails non spécifiés, à gérer par un réseau de comités et de groupes de travail qui détermineraient comment les choses fonctionneraient dans la pratique. »

Mme Gallardo a ajouté : « L’accord commercial sur le Brexit contenait un accord sur la pêche, mais les Français et les Britanniques ont des interprétations opposées.

« C’est parce que le texte est ambigu : les pêcheurs français sont autorisés à continuer à opérer dans les eaux des îles anglo-normandes tant qu’ils peuvent prouver qu’ils y ont déjà pêché, mais il ne précise pas quelles preuves sont nécessaires.

« Le Royaume-Uni veut des données de position montrant l’activité de pêche dans ses eaux ainsi qu’un enregistrement des captures. »

Il n’a délivré que 66 licences complètes et 31 permis temporaires et a refusé 73 demandes.

M. Macron a renoncé à sa menace quelques heures seulement après avoir déclaré qu’il était prêt à poursuivre les mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne, suggérant qu’il souhaitait laisser aux négociateurs le temps de trouver une solution.

La France avait précédemment déclaré qu’à partir de 23 heures lundi, elle restreindrait le commerce transmanche, menaçant de transformer les querelles sur le poisson en un différend plus large entre deux des plus grandes économies d’Europe.

M. Macron a déclaré aux journalistes que le plan français était suspendu en attendant l’issue de la reprise des pourparlers.

Il a déclaré aux journalistes : « Depuis cet après-midi, les discussions ont repris sur la base d’une proposition que j’ai faite au Premier ministre (Boris) Johnson.

« Les pourparlers doivent se poursuivre.

Il a ajouté : « Je crois comprendre que les Britanniques allaient nous revenir demain avec d’autres propositions.

« Tout cela sera travaillé. On verra où on en est demain en fin de journée, pour voir si les choses ont vraiment changé.

« Mon souhait est que nous puissions trouver une issue à tous ces problèmes. »