Brexit news : une banque allemande salue l’économie britannique après le retrait de l’UE – « à nouveau en bonne forme » | Politique | Nouvelles

Plus de cinq ans après que les Britanniques ont voté pour le Brexit, les critiques continuent de prétendre que la Grande-Bretagne est dans une situation bien pire – économiquement, politiquement et socialement – ​​qu’elle ne le serait si elle avait choisi de rester dans l’UE. Mais un nombre croissant de responsables dans les pays du bloc déclarent publiquement que le Brexit a fait beaucoup plus de bien que de mal à la Grande-Bretagne.

Un article publié mercredi dans le blog d’entreprise de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank a souligné que, malgré les prévisions de chaos post-Brexit, l’économie britannique ne s’est pas effondrée, les investissements se sont avérés solides et ni la confiance des entreprises ni des consommateurs ne s’est sensiblement détériorée.

Le Dr Klaus Bauknecht, économiste en chef chez IKB, a écrit que la plupart des problèmes économiques actuels de la Grande-Bretagne peuvent être liés non pas au Brexit mais à la réponse du gouvernement à Covid.

Compte tenu de cela, il ajoute que bon nombre des mêmes problèmes – par exemple, une réduction de la croissance potentielle – peuvent également être observés en Allemagne.

Le Dr Bauknecht a écrit que, pour la plupart, le Brexit n’a pas aggravé les difficultés financières rencontrées par le gouvernement britannique pendant la pandémie de Covid.

Il a déclaré : « Le Brexit n’a pas fait le [NHS staff shortage] situation pire, car le nombre de médecins en Grande-Bretagne n’a pas diminué entre 2016 et 2020. »

Le Dr Bauknecht a également noté : « La chute du PIB il y a un an et demi a d’abord semblé confirmer les pessimistes.

« Mais l’économie britannique est à nouveau en relativement bonne forme, surtout par rapport à l’économie allemande.

« C’est pourquoi la Banque d’Angleterre envisage déjà les premières hausses de taux, d’autant plus que les estimations de croissance potentielle soutiennent la thèse selon laquelle les conséquences négatives du Brexit pourraient rester gérables.

LIRE LA SUITE: Macron se retourne contre l’UE alors qu’il se bat pour remporter les prochaines élections

Alors que certains experts brossent un tableau du Brexit, la Grande-Bretagne s’en sort bien moins bien dans ses efforts contre Covid que ses homologues européens – en particulier ses homologues de l’UE –, le Dr Bauknecht a déclaré « qu’il a maintenant suivi un cours similaire ».

Concernant les problèmes de livraison, il a ajouté : « La crainte que les effets corona, combinés au Brexit, n’entraînent des distorsions nettement plus importantes du côté de l’offre et donc des goulots d’étranglement plus graves dans les livraisons, ne se reflète actuellement ni dans la tendance réelle ni attendue de l’inflation. «

Son point de vue général est que la critique du retrait de la Grande-Bretagne de l’UE est « beaucoup de bruit pour rien ».

IKB s’attend à ce que la Grande-Bretagne connaisse une croissance du PIB de 7,5% en 2021 et de 5,2% en 2022.

La banque a son siège à Düsseldorf, l’État le plus peuplé d’Allemagne.

Il a également noté que la Grande-Bretagne est plus proche que l’Allemagne de revenir à son niveau de PIB d’avant la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, le Bundesrat allemand, qui représente les 16 États fédéraux du comté, a appelé le gouvernement fédéral à tirer parti des « opportunités offertes par le Brexit ».

Il a ajouté que non seulement l’Allemagne mais l’Europe dans son ensemble devraient « s’efforcer à l’avenir d’établir un partenariat le plus étroit et le plus équitable possible avec le Royaume-Uni ».

Peu de temps après, les données du PIB ont révélé que la reprise économique de la Grande-Bretagne après les coûts du verrouillage devrait dépasser celle de la zone euro.

Et les perspectives économiques de la Grande-Bretagne pourraient encore s’améliorer.

L’économiste Julian Jessop, qui se décrit comme un « optimiste du Brexit », a écrit dans le Telegraph que « les perspectives pour le Royaume-Uni s’éclaircissent ».

Il a plaisanté: « Et oui, c’est » malgré le Brexit « . »

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.