Brexit news : une dispute tendu entre Jersey et l’UE après le dépôt d’une plainte en bloc | Politique | Nouvelles

Les eurocrates ont déposé une plainte au sujet des allégations selon lesquelles le gouvernement de Jersey n’aurait pas pleinement informé leurs homologues français de la fermeture d’une zone de reproduction de poissons pour la brème. L’ordre, présenté plus tôt cette année mais qui a récemment pris fin, a empêché tous les navires de pêche de pêcher dans les frayères de brème au nord de la dépendance de la Couronne britannique.

Cela survient après qu’un navire français a été sanctionné par les autorités de Jersey pour avoir travaillé dans la région alors que des restrictions étaient en place.

John Young, ministre de l’Environnement de Jersey, a ajouté à propos de la plainte : « La commande pour la zone de la brème était une nouvelle et l’UE s’était plainte de ne pas l’avoir dûment notifiée, il y a donc un certain nombre de circonstances qui l’entourent.

“Vous devez encore suivre un processus approprié de notification à l’UE et ils se sont officiellement plaints au gouvernement britannique, disant que nous ne l’avions pas fait.”

Jersey et la France, avec le soutien de l’Union européenne, ont été à couteaux tirés au cours des quatre derniers mois après que les autorités des îles anglo-normandes ont tenté d’introduire de nouvelles lois strictes sur les licences de pêche post-Brexit.

Mais la France et la Grande-Bretagne, qui gèrent en partie certaines relations étrangères pour l’île anglo-normande, ont toutes deux déployé des patrouilleurs maritimes dans la région après qu’une flottille de chalutiers français se soit rendue au port principal de Jersey, St Helier, pour protester contre la nouvelle législation en mai.

Une amnistie a été convenue jusqu’au 30 septembre qui a suspendu la pleine mise en œuvre des nouvelles règles de Jersey pour les navires français.

Les autorités entreprennent actuellement des négociations pour résoudre le problème de la licence.

Parlant de la date limite, le député Young a déclaré qu’il ne souhaitait pas prolonger la période de transition au-delà du 30 septembre.

Lord Frost, qui a soutenu les ministres de Jersey dans la rangée, a affirmé que « trop » en Europe pensaient qu’il n’y aurait aucun changement dans les accords de pêche pendant cinq ans et demi.

S’exprimant plus tôt cet été, il a ajouté: “Nous avons le droit de réglementer nos propres eaux d’une manière totalement différente, d’autoriser les navires de pêche, etc., et il est évident que s’y habituer est à l’origine de certaines des difficultés.”

Lord Frost a déclaré qu’il était sûr que la situation à Jersey “s’arrangerait” mais a précisé: “Nous ne choisissons pas la diplomatie de la canonnière mais nous réagissions évidemment à une manifestation qui aurait pu causer de graves problèmes pratiques à Jersey, et cela n’a pas causé aucun problème, et j’aime penser que notre présence navale en faisait partie.”