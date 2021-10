Le heute-show satirique de fin de soirée s’est moqué du Brexit Britain pour les pénuries de main-d’œuvre, les étagères vides dans les supermarchés et les files d’attente dans certaines stations-service. Le comédien et animateur Oliver Welke a blâmé le manque de chauffeurs de poids lourds de l’UE pour les problèmes et a affirmé que quitter le bloc ne s’était pas déroulé comme prévu.

Son collègue comique Lutz van der Horst a même joué une scène de lui-même apprenant à conduire un camion en Irlande du Nord.

La référence opportune à l’Irlande du Nord intervient au milieu d’une querelle en cours entre Londres et Bruxelles sur la mise en œuvre des règles post-Brexit.

M. van der Horst a plaisanté en disant qu’il serait heureux de donner un coup de main car le Premier ministre et le Brexit ont « fourni tellement de matériel pour notre émission ».

Le heute-show a tweeté: «Ce n’est pas agréable de jubiler, mais nous faisons une exception pour Boris Johnson.

« Tant pis pour ‘après le Brexit, tout ira mieux’ !

« Maintenant, il y a un manque de chauffeurs de camions d’Europe de l’Est qui ont conduit du carburant aux garages jusqu’à ce que Johnson n’en veuille plus. »

M. Welke a ajouté : « En plus des étagères vides récurrentes dans les supermarchés, il y a désormais aussi des files d’attente interminables devant les garages.

« Pourquoi? Il manque des chauffeurs de camions d’Europe de l’Est qui transportaient du carburant jusqu’à récemment, jusqu’à ce que Boris n’en veuille plus.

LIRE LA SUITE: La fureur de l’article 16 déborde alors qu’un « énorme déficit démocratique » est identifié

Le retrait de la comédie intervient alors que les chaînes d’approvisionnement sont comprimées dans le monde entier – et pas seulement au Royaume-Uni.

Les marchés à travers l’Europe, les États-Unis et l’Asie se rapprochent tous des niveaux pré-pandémiques alors que les restrictions sur les coronavirus continuent de s’assouplir.

La réouverture a déclenché une augmentation simultanée de la demande mondiale de produits et services – et coïncide avec la saison des fêtes déjà chargée.

La pandémie de coronavirus a provoqué la fermeture de nombreux ports et frontières, les effets de l’arriéré n’étant pas encore comblés.

Pendant ce temps, les chaînes d’approvisionnement étaient déjà tendues à la suite du blocage du canal de Suez – l’une des plus grandes voies de navigation au monde – pendant plus d’une semaine en mars.

Maintenant, le port de Los Angeles – le port à conteneurs le plus achalandé de l’hémisphère occidental – a signalé que les niveaux de fret étaient 30% plus élevés en 2021.

En septembre, le hub a été contraint de retenir 60 navires au mouillage ou à la dérive en attendant d’être déchargés.

Le radiodiffuseur vétéran Andrew Neil a émis un avertissement pour la saison des fêtes outre-Atlantique.

Il a déclaré : « Des problèmes majeurs avec les chaînes d’approvisionnement américaines provoquent une accumulation massive de porte-conteneurs au large des ports de Los Angeles et de Long Beach. Prédictions de pénuries de Noël dans les magasins. »

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.