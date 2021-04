Brexit news: Une énorme querelle sur le Brexit sur l’interdiction des mollusques et crustacés devrait se terminer à mesure que les eaux se modernisent | Politique | Nouvelles

L’interdiction annoncée par la Commission européenne empêche les pétoncles, les palourdes, les coques, les huîtres et les moules appelées mollusques bivalves d’être exportés vers le bloc à moins qu’ils ne soient prêts pour la consommation humaine après avoir été purifiés. Dans un examen, l’Agence indépendante des normes alimentaires a déclaré qu’elle améliorerait 11 des 266 zones maritimes en eaux de classe A.

Ces eaux comprennent des parties du Dorset, du Northumberland, de l’estuaire de la Tamise et de la baie St Austell à Cornwall.

Les producteurs de mollusques et crustacés britanniques ont pu exporter des produits non purifiés tels que les muscles vers l’UE jusqu’à la fin de la période de transition.

Ils seraient ensuite purifiés après leur arrivée à destination.

Cependant, depuis le 1er janvier à la fin de la période de transition du Brexit, les entreprises n’ont pu envoyer que des crustacés pré-purifiés sur le continent.

C’est parce que l’UE a classé les eaux britanniques comme «classe B» au lieu des eaux les plus propres – catégorisées comme «classe A» – mettant en place les restrictions.

L’introduction de nouveaux contrôles et formalités administratives depuis la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre a également perturbé les exportations de poisson et de fruits de mer frais vers l’UE à la frustration et à la colère des organisations de pêche et des producteurs.

Les responsables de la Defra ont également lancé un financement de 6,1 millions de livres sterling pour soutenir le secteur des fruits de mer, les communautés côtières et l’environnement marin en Angleterre à la suite du chaos des exportations causé par les modifications des réglementations d’exportation.

La ministre des Pêches, Victoria Prentis, a déclaré: «Nous sommes pleinement engagés dans le secteur de la pêche et des produits de la mer, et en tant qu’État côtier indépendant, nous nous concentrons désormais sur l’amélioration des communautés côtières à travers l’Angleterre.

LIRE LA SUITE: “Pas un étreignant de lapin!” La remarque hilarante de Boris au sommet sur le climat de Biden

«La commission a maintenant modifié ses règles d’importation, sans justification scientifique ou technique.

«Ils ont changé la loi pour justifier leur position en bloquant le commerce, ce qui a des répercussions sur les entreprises des deux côtés.

Hier soir, la Commission européenne a déclaré que les restrictions de l’UE imposées au Royaume-Uni étaient un «résultat direct» du Brexit, les responsables bruxellois ajoutant que la nouvelle ne devrait «pas être une surprise».