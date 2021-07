Brexit news: Une grande société financière révèle le centre financier de Londres en Europe malgré le complot de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Alors que certains ont mis en garde contre l’exode des entreprises financières de la capitale, la coopération bancaire a promis sa confiance à Londres post-Brexit. Bien que certaines entreprises aient déménagé leurs bureaux à Francfort et à Paris, Richard Gnodde a révélé sa confiance dans l’avenir de la Grande-Bretagne et sa capacité à concurrencer les autres marchés européens. Il a déclaré: “Nous avons mis ce bâtiment en place pendant la période du Brexit et cela souligne vraiment notre confiance dans le fait que Londres restera l’un des principaux centres financiers du monde.”

Décrivant une stratégie pour l’avenir du Royaume-Uni, M. Gnodde a insisté sur le fait que le gouvernement doit réduire la bureaucratie et la bureaucratie entourant les marchés financiers.

Il a déclaré à la BBC : « Éliminez les doublons et les reportages excessifs inutiles.

“Faisons ce que nous devons faire pour avoir une réglementation efficace.

“Mais supprimons certains éléments bureaucratiques pour permettre aux entreprises d’utiliser efficacement leurs ressources en capital.”

M. Gnodde a également insisté sur le fait que la Grande-Bretagne est suffisamment résistante pour réussir à l’avenir.

Il a déclaré: “Parfois, être un poisson plus petit est un avantage.

« Votre niveau de paranoïa augmente – vous devez bouger pour innover, pour créer.

“Regardez le siècle dernier et les problèmes que ce pays a traversés et nous sommes absolument convaincus que le peuple britannique le fera à nouveau avancer.”

“Nous devons construire et créer de nouvelles opportunités.”

Pour cette raison, beaucoup ont appelé le Royaume-Uni à cibler les marchés en Asie et dans son avenir post-Brexit en dehors du bloc.

Les négociations sur un protocole d’accord ont pris fin en mars, les deux parties acceptant de poursuivre leur collaboration financière.

Dans un discours prononcé au début du mois, le chancelier Rish Sunak a affirmé que le Royaume-Uni conserverait des normes réglementaires élevées malgré le fait qu’il n’ait pas conclu d’accord avec l’UE.

Il a déclaré dans un discours à Mansion House : « Notre ambition était de parvenir à un ensemble complet de décisions mutuelles sur l’équivalence des services financiers. Cela ne s’est pas produit.

“L’UE n’aura jamais de raison de refuser l’accès au Royaume-Uni en raison de normes réglementaires médiocres.

« Prenez les entreprises comme les chambres de compensation, qui sont fondamentales pour les marchés ouverts et libres que nous préconisons.

« Le Royaume-Uni possède déjà l’un des régimes réglementaires les plus robustes au monde pour les contreparties centrales.

« Et notre plan n’est pas d’affaiblir mais de renforcer ce régime, car nous croyons en une réglementation de haute qualité.

« Il est également tout à fait conforme aux normes internationales pour les juridictions aux vues similaires d’utiliser l’infrastructure de marché de l’autre.

“Je ne vois donc aucune raison de fond pour laquelle le Royaume-Uni ne peut pas ou ne devrait pas continuer à fournir des services de compensation aux pays de l’UE et du monde entier.”