L’accord de libre-échange verra finalement tous les tarifs et taxes commerciales supprimés des exportations d’agneau, de bœuf et de beurre de la Nouvelle-Zélande vers le Royaume-Uni. Edwin Poots, ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, a averti que cela exercerait une pression énorme sur les agriculteurs britanniques et pourrait entraîner une concurrence de certains producteurs.

Le ministère du Commerce international insiste sur le fait que « la libéralisation tarifaire… peut être échelonnée dans le temps », laissant aux agriculteurs britanniques le temps de s’adapter.

Les quotas (la quantité d’un produit particulier qu’un pays peut exporter avant d’être confronté à des droits de douane) seront progressivement supprimés sur 15 ans pour l’agneau et le bœuf à partir du moment où l’accord est mis en œuvre.

Passé ce délai, toutes les importations de ces marchandises seront en franchise de droits.

La période d’ajustement est encore plus courte pour les produits laitiers, y compris le beurre et le fromage, tous les quotas étant supprimés au bout de trois ans seulement.

Mais M. Poots a déclaré que la suppression des quotas nuirait aux agriculteurs d’Irlande du Nord, même si elle est « étalée dans le temps ».

« J’ai clairement indiqué dans mes discussions avec les ministres britanniques que l’accès en franchise de droits au marché britannique pour les produits des agriculteurs néo-zélandais est une menace très sérieuse pour nos agriculteurs, même si cet accès est mis en place progressivement sur plusieurs années », a-t-il déclaré. .

« La Nouvelle-Zélande est un exportateur très important et compétitif de bœuf, de mouton et de produits laitiers et a le potentiel d’augmenter rapidement ses exportations en vue de cibler le marché britannique. »

Ce n’est pas la première fois que M. Poots met en garde contre les dangers du commerce à tarif zéro.

LIRE LA SUITE: « L’incrédulité totale ! » Priti Patel s’inquiète d’un « échec total »

Le PIB britannique pourrait connaître une croissance positive de 0,01 % ou une croissance négative de -0,01 % à la suite de l’accord.

Le gouvernement espère plutôt que l’accord « ouvrira de nouvelles perspectives dans des domaines d’ambition partagée pour une relation commerciale moderne ».

Mais pour de nombreux agriculteurs – pas seulement ceux d’Irlande du Nord mais de tout le Royaume-Uni – ce n’est pas suffisant.

Le président de la National Farmers Union, cité dans le Guardian, a averti après la conclusion de l’accord que le Royaume-Uni serait désormais confronté à « des volumes supplémentaires importants de denrées alimentaires importées – qu’elles soient ou non produites selon nos propres normes élevées – tout en n’obtenant presque rien en échange de agriculteurs britanniques ».

Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, était nettement plus enthousiaste à ce sujet.

« C’est l’une de nos meilleures offres à ce jour et elle a été conclue à un moment crucial de notre reprise de Covid », a-t-elle déclaré.

M. Poots a également critiqué le gouvernement pour le manque d’implication des autorités décentralisées dans les pourparlers, soulignant que l’approche du gouvernement – en particulier sans la contribution des autres – nuirait aux agriculteurs britanniques, ainsi qu’aux producteurs d’autres secteurs.

« Je crains que si l’approche adoptée par le gouvernement britannique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande est confirmée dans l’accord de libre-échange ratifié, le secteur agricole en Irlande du Nord et dans le reste du Royaume-Uni subira à l’avenir une forte pression des importations avec un impact négatif sur les revenus agricoles et la viabilité », a-t-il déclaré.