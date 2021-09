Brexit news: Une nouvelle alliance exige des grottes de Bruxelles et des rebuts détestés des règles du Brexit | Politique | Nouvelles

Les rivaux ont formé une alliance improbable pour lutter contre le protocole de l’accord sur le Brexit afin d’éviter une frontière dure. Cela survient après que le DUP a menacé de renoncer aux accords de partage du pouvoir si le correctif de la frontière n’était pas déchiré par Bruxelles et Downing Street. Le DUP, soutenu par l’UUP, le TUV et le PUP, a mis en garde contre les “graves dommages” infligés à la suite du soi-disant protocole d’Irlande du Nord.

Il a été affirmé que les relations avec l’Irlande et l’Union européenne ne peuvent être établies tant que la région est soumise aux lois du bloc.

L’intervention est considérée comme une tentative significative de montrer que la position dure du DUP n’est pas isolée et que les règles commerciales ordonnées par l’UE nuisent au processus de paix.

Dans un communiqué, les quatre parties ont déclaré : « Nous, les dirigeants politiques unionistes soussignés, affirmons notre opposition au Protocole d’Irlande du Nord, ses mécanismes et ses structures et réaffirmons notre position inaltérable selon laquelle le Protocole doit être rejeté et remplacé par des arrangements qui respectent pleinement le Nord. la position de l’Irlande en tant que partie constitutive et intégrante du Royaume-Uni.

Ils ont ajouté : « L’énorme perturbation du commerce dans l’approvisionnement de marchandises de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord a provoqué une perturbation inutile de la chaîne d’approvisionnement et des niveaux inacceptables et insoutenables de bureaucratie et d’obstacles au commerce au sein de notre propre pays.

“Le détournement et la réorientation des échanges qui en résultent détruisent la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni et entraîneront un réalignement économique inacceptable.”

L’avertissement devrait être bien accueilli par Boris Johnson et son ministre du Brexit, Lord Frost, qui ont tous deux appelé à la renégociation du protocole.

Ils veulent modifier le texte juridique pour éliminer tous les contrôles commerciaux entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne continentale et mettre fin aux pouvoirs de la Cour européenne de justice de contrôler les mesures.

Lord Frost a déclaré que la réparation des frontières avait causé suffisamment de perturbations pour justifier le déclenchement de l’article 16 pour outrepasser unilatéralement de nombreux contrôles.

Mais le chef de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, a rejeté toute renégociation et fait plutôt pression pour que des solutions soient trouvées dans le cadre de l’accord sur le Brexit.

Le plus grand eurocrate a révélé aux capitales de l’UE qu’il publierait une série de propositions dans les semaines à venir dans l’espoir de sortir de l’impasse.

Downing Street a déclaré qu’il n’accepterait aucun de ces ajustements en tant qu’offre «à prendre ou à laisser».

Bruxelles a déclaré qu’elle pourrait déclencher une guerre commerciale ou engager des poursuites judiciaires contre le gouvernement si l’article 16 était déclenché.

Les quatre partis unionistes ont averti qu’ils ne pourraient pas soutenir le protocole à moins que l’UE et le Royaume-Uni ne suppriment tous les contrôles sur les marchandises.

Ils ont appelé à une « solution proportionnée et équitable » pour rétablir « un commerce sans entraves » sur le marché intérieur du Royaume-Uni.

Il a été suggéré que Lord Frost pourrait déclencher l’article 16 lors de la conférence du parti conservateur de la semaine prochaine si l’UE ne montre pas suffisamment de volonté de compromis.

La publication des plans de Bruxelles doit coïncider avec l’événement de Manchester.